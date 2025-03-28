¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¤é¤·¤µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§½±¤·¤¿¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·ºî¡ÖMK1¥Ï¥ó¥É¥ï¥¤¥ó¥É¡×
¤¿¤·¤«¤Ê»ëÇ§À¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤é¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëTIMEX¤ÎÄêÈÖ¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¡¢¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡É¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖMK1 ¥Ï¥ó¥É¥ï¥¤¥ó¥É¡×¡Ê3Ëü9600±ß¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ºî¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖMK1 ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¡×¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÉü¹ï¤µ¤ì¤¿Ì¾µ¡¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¯¥©¡¼¥Ä¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ±ÍÍ¤Î¼ê´¬¤¼°¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÉü¹ï»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£Í½Ìó³«»ÏÄ¾¸å¤Ë´°Çä¤·¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ç¤âÂ¨Æü´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·ºî¤Ç¤â¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¼ê´¬¤¼°¤òºÎÍÑ¡£¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»þ·×¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ËËèÆü¼ê¤Ç´¬¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þ´Ö¤ä»þ·×¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢20ÀÐ¤Î¼ê´¬¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Ìó35»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ê36mm·Â¤Î¥±¡¼¥¹¤ä¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥É¡¼¥à·¿¥¢¥¯¥ê¥ëÉ÷ËÉ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÆ§½±¡£¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¸»úÈ×¤ä¿Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸½ÂåÅª¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸»úÈ×¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ä¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£»þÊ¬¿Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÂÀ¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥È¥ó·¿¤Î¿Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀèÃ¼¤ò±Ô¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç»ëÇ§À¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤È¥é¥°¤¬°ìÂÎÀ®·¿¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥¸¥óÀ½¥±¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿·ºî¤Ç¤Ï¥é¥°¤¬°ìÈÌÅª¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Î¥±¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¸ò´¹¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤ÄÌ¤·¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥µ¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡£¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼«Í³¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°TIMEX¤Î¿·ºî¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¡£50mËÉ¿å¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÍê¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
>> ¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¤¦¤Ã¤¹¤éÆ©¤±¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¿è¡ª¥Î¥Ã¥È¤¬»Å³Ý¤±¤ëµ¡³£¼°»þ·×¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À
¢¡100Ç¯¤Îµ»¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¸÷¤ò³Ú¤·¤à³Ý¤±»þ·×¡×¡£¤á¤Ã¤²Ã¹©¤ÎÏ·ÊÞ¤¬ºî¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¢¡½¸²»Éô¤Ï»þ·×·¿¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó·¿¡£¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤í¤¤¤í»È¤¨¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¸²»´ï