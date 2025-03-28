¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÊì¿Æ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡Ä¡×25ºÐ¤Ë¤·¤Æ13Âæ¤Î¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÃËÀ¤¬¡È¥×¥ì¥ß¥¢²½¡É¤·¤¿AE86¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿
¡Ò¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï½Å¤¤¤·ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×1»ù¤ÎÊì¡Ê22¡Ë¤¬ 1972Ç¯¼°¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡È¥ß¥Ë¥«¡É¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¡È¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¸úÎ¨¤ò°¦¤¹¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê²áµî¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥Ñ¤â¥³¥¹¥Ñ¤â¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤Æ¡¢¼Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü¡Û ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª 25ºÐ¤Ë¤·¤Æ13Âæ¤Î¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÃËÀ¤¬°¦¤¹¤ë ¡ÖAE86¡×¤ÎÆâ³°Áõ¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖNostalgic 2days 2025¡×¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤«¤é¡¢AE86¤Î¥«¥í¡¼¥é¥ì¥Ó¥ó¤Ë¾è¤ë¥Ò¥í¥È¤µ¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¸½ºß¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤â¼Ö¹¥¤¤Ç¡¢5ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«
¢¡¢¡¢¡
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎÆ´¤ì¡×¤Ø¤È¸¶ÅÀ²óµ¢
¡¡Êª¿´¤Ä¤¯º¢¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È86¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤«¤é²È¤Ë¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬³¨ËÜÂå¤ï¤ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥¢¥Ë¥á¤â¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ç¡¢¤â¤¦¥¤¥ËD¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÌÈµö¤ò¼è¤ëÁ°¤«¤éÃæ¸Å¼Ö¾ðÊó¤òµù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢17ºÐ¤Îº¢¤Ë¥ï¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç²°ÆâÊÝ´É¤Î¥È¥ì¥Î¤ò160Ëü±ß¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÃù¶â¤È¥Ð¥¤¥¯¤òÇä¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÂ¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤º¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÊì¿Æ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍ»»ñ¤Ï¤ª¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥È¥ì¥Î¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¿§¡¹Ãµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î¥ô¥¡¥ê¥¨¥Ã¥¿¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥Ü¤Ë´¹Áõ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¥ì¥¢¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤ä¤¿¤é¤ÈÊÑ¤Ê»ÅÍÍ¤Î¼Ö¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥¸¥å¡¼¥¯¤È¤«¥¥å¡¼¥Ö¤È¤«¡£¥Ñ¥ª¤ä¥·¥¨¥Ê¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ë¤â¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤«¤ì¤³¤ì13Âæ¤Û¤É¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡£
¡¡¤Ç¤â·ë¶É¡¢¾¯¤·Á°¤Ë86¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ86¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤°¤ËÃµ¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¸Å¼Ö²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥ì¥Ó¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µÏ¿Êí¤â¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¿·¼Ö¤«¤éÎáÏÂ3Ç¯¤Þ¤Ç²°ÆâÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦Â¨·è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¥´¥ê¥´¥ê¤ËÏ®¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤´¤¦¤È¡¢½ãÀµ¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¿¤À86¤òÂç»ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ï®¤ëÍÑ¤Î¼Ö¤È¤·¤ÆµîÇ¯¤Î10·îº¢¤Ë180SX¤òÇã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¥É¥ê¼Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²Ô¤®¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²ÈÄÂ¤È¼Ö¤Ë¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£º£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¥¦¥§¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè·î¥Ò¥¤¥Ò¥¤¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÁÁÇ¤Ê¤´ÈÓ¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â86¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¥Ä¤¯¤Æ¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ò¡Ö¤â¤¦¿·¤·¤¤ÉáÄÌ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤ÇÀÖ¤¤¸¶ÉÕ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë½÷ÀÄ´Íý»Õ¡Ê26¡Ë¤¬¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡È¿¼¤¹¤®¤ë¥ì¥È¥íµì¼Ö¡É¤ÎÀ¤³¦¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¼¯´Ö ÍÓ»Ô¡Ë