¡ÚDeNA¡Û2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¡¦Åì¹î¼ù¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÅê¤²¤¿¤¤¡×ºòµ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÂ¿¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¹þ¤à
DeNA¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ëÅì¹î¼ùÅê¼ê¤¬¡¢ÃæÆü¤È¤Î³«ËëÀïÁ°Æü¤Î27Æü¤Ë³«ËëÅê¼ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÅê¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÅê¼ê¤Ï¡Ö3²óÌÜ¤Ê¤Î¤ÇÎ®¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¥¢¥¦¥È¼è¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¾Íµ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï»ëÌî¤¬¤À¤ó¤À¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼þ¤ê¤ò¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤ËÇ÷¤Ã¤¿³«ËëÀï¡£³ÆµåÃÄ1¿Í¤·¤«¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¾¡Íø¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¾¡Íø¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤â¥¨¡¼¥¹¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥ÉÇ¤¤»¤ë¡£ºÇÄã¤Ç¤âÆ±ÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡£´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¼«Ê¬¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÅê¼ê¤Ïºòµ¨Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î183¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢13¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.16¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¯¹¥Åê¤òÈäÏª¡£º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£