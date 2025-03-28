Í¿ÅÞ28Æü¤ÎÍ½»»À®Î©¤Ï¸«Á÷¤ê¡¡»²±¡¤ÇºÎ·èÄó°Æ¤âÎ©·û¡Èµì°ÂÇÜÇÉ»²¹Í¿Í¾·Ã×¡È¾ò·ï¤Ë¡¡ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤á¤°¤ë¹¶ËÉÂçµÍ¤á
2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎºÎ·è¤ò½ä¤ëÂçµÍ¤á¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÅÙËö¤¬31Æü¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢Í¿ÅÞ¤Ï28Æü¤ÎÍ½»»À®Î©¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»²µÄ±¡¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÈËÜ²ñµÄ¤Ç28Æü¡¢Í½»»°Æ¤ÎºÎ·è¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Î©·û¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â»ö·ï¤ò½ä¤ëµì°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¸áÁ°¡¢Î¾ÅÞ¤Î»²µÄ±¡¤Î´´Éô¤¬²ñÃÌ¤·¡¢µÍ¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Í½»»°Æ¤ÏºÆ½¤Àµ¤·¤¿¤¿¤á¡¢»²µÄ±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢½°µÄ±¡¤Ë²óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤¿28Æü¤Î½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Î³«ºÅ¤ÏÌîÅÞ¤¬±þ¤¸¤º¡¢ËÜ²ñµÄ¤Ï³«¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢28Æü¤ÎÍ½»»À®Î©¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£