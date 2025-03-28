¡Ö¼¤á¼«¡×ÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤¿¼«±ÒÂâ¡¢Ââ°÷¤ÎÂà¿¦¤òËÉ¤°¡ÈÍ¥¤·¤¹¤®¤ëºîÀï¡É¤ÎÅ¿Ëö
²¿¿Í¤¬´´Éô¼«±Ò´±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö¼Âà¼Ô¿ô¡×¤Ç¤è¤à·Êµ¤¤¬¡È½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡É
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡½¡½¡£¤³¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤È´Ä¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿¦¾ì¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¼«±ÒÂâ¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¼«±ÒÂâ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ò¡ÖÆ¯¤¯¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËèÇ¯3·î¤ÎÇ¯ÅÙËö¡¢¤«¤Ê¤é¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¾Íè¤Î´´Éô¼«±Ò´±¤òÍÜÀ®¤¹¤ëËÉ±ÒÂç³Ø¹»¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤ÎÂ´¶È¼°¤À¡£ÎãÇ¯¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¹â»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹ñ¤òµó¤²¤Æ¤Î·Ä»ö¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Î¼ç´ã¤ÏÂ´¶È¼°¤È¤¤¤¦¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Â´¶ÈÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢²¿¿Í¤¬´´Éô¼«±Ò´±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£Ç¤´±¤ò¼Âà¤·¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÇ¤´±µñÈÝ¼Ô¤Î¿ô¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬ËèÇ¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¹±Îã¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼ç¤¿¤ë´ãÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¤´±µñÈÝ¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤Î¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¹¥¶·¡¢¾¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ¶·¤È¤½¤Î»þ¡¹¤Î·Êµ¤Æ°¸þ¤ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¾¯¤Î°ÛÏÀÈ¿ÏÀ¤Ï¤´ÍÆ¼ÏÄº¤¯¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¤ª¤è¤½3É´¿ô½½Ì¾¤«¤é4É´¿ô½½¿ÍÄøÅÙ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëËÉÂç¤À¤¬¡¢¤¦¤ÁÇ¤´±µñÈÝ¼Ô¤Ï¡¢ÁðÁÏ´ü¤Î°ì»þ´ü¤ò½ü¤¡¢¹¥¶·´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð30Ì¾°Ê¾å¡¢ÉÔ¶·´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì°Ê²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡²áµî¡¢ËÉÂç¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÇ¤´±µñÈÝ¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1991Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£»þ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¡£ÀìÌç²È¤é¸«¤ë¿Í¤¬¤ß¤ì¤Ð¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤ÎË¢¤ÏÃÆ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤é¤ï¤º¡¢À¤Áê¤ÏÌ¤¤À¸«²Ì¤Æ¤ÌÌ´¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¹¥·Êµ¤¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÏÃ¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢ËÉÂçÂ´¶ÈÀ¸94¿Í¤¬Ç¤´±¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë