出来事の「全体像」を見れるかどうか

瞬時に判断すれば状況や相手を迅速に正確に分析できる、と思いたいところだが、「根本的な帰属の誤り」を犯している場合にはそうはいかない。

つまり、全体像を考えずに(例:「あの人は駐車禁止取り締まりの仕事をしているだけ」)、行動を「相手の性格のせい」(例:「何、あのバカ」)にしてしまう。

誰か(自分や大切な人もふくむ)に対して偏見を持ったり悪いと決めつけたりすると、一歩下がって何が起きているのかを広い視野で見られなくなる。

それでは誤解するだけでなく、不必要に憤ってしまう。

一部ではなく「前後の文脈」を見る

他人とのやりとりは、前後の文脈がかぎりなく大切だと認識しよう。

そうすることで健全な解釈ができるようになる。

たとえば、誰かについて最悪な話をつくり上げていたが、現実はそういうわけではなかったケースを思い返してみよう。

授業中にサングラスをかけている=態度が悪い?

印象的な例をスタンフォード大学のジェフリー・コーエン教授が著書『Belonging: The Science of Creating Connection and Bridging Divides(帰属感:関係づくりと分断に橋をかける科学)』(日本未翻訳)に書いている。

授業中にサングラスをかけていた学生を「態度が悪い」として叱った教師がいた。

しかし、その学生は目の周りの青あざを隠していただけだった。こういった事実の歪みを思い出すだけでも、イライラを好奇心に変えられるはずだ。

「根本的な帰属の誤り」に陥らないように、コーエン教授は次のように勧めている。

目を大きく見開き、社会の流れを見渡すよう心がけ、心の体操をして思い込みをストレッチする。

最近イライラした状況を思い出し、そこに幅広い説明を考えてみよう。相手を好意的に解釈し、状況が許すなら説明を求めればいいのだ。

