英語とは縁遠い新潟の片田舎で生まれ育ち、勉強はからっきし苦手。とくに英語は、be動詞も理解していなかった。それでも大学を受験。偏差値38の学部を2つ受験するも、どちらも不合格……。それがいまやネイティブや帰国子女に間違われるほど英語を操り、 チャンネル登録者数100万人突破のYouTube「タロサックの海外生活ダイアリー」でさまざまな国籍の人々にインタビューしまくっている。いったい、どうやって英語力を身につけたのか? 初の著書『バカでも英語がペラペラ! 超★勉強法 「偏差値38」からの英会話上達メソッド』(ダイヤモンド社)で、“英語バカの壁”を突破する超効率的な勉強法を初公開!

本書より一部を抜粋・編集し、夢を叶えたとっておきの英会話上達法を教えます!

最速で英会話力を高める学習比率

最速で英会話力を高めるには、「インプット3割:アウトプット7割」 の比率で学ぶことがとても重要だといいました。

ボクはよく、

「学んだ単語や文法は、わざとらしくてもいいから、その日のうちに使ってみよう(Use the vocabulary and grammar you've learned before the day is over even if it sounds deliberate.)」

と提案しています。

実際にアウトプットして使ってみることで、脳に効果的に刻み込まれていくからです。

非英語圏の人が英会話が上手な理由

ヨーロッパや南米などの非英語圏に住む人たちは、なんとなくボクたち日本人より英会話がうまいイメージがありませんか?

ボクは、YouTubeの動画で、日本人以外の非ネイティブに

「どうやって英会話を上達させてきたか?(How have you improved your speaking skill?)」

とインタビューしてみました。

すると、多くの人がこう答えました。

「学んだその日のうちに話してみる(I use what I learned in conversation on the same day.)」

覚えた英語はすぐに使う

覚えたばかりの英単語や英文法を使ったフレーズは、はじめて使うとぎこちないかもしれません。

もしかしたら、2回目だってぎこちない。

それでも、3回、4回とくり返し、10回くらいくり返す頃には、完全に自分のものになります。

ボク自身の英会話習得のステップ

ボクも、まだSkypeでリトアニアのYOLAちゃんと英会話をしはじめたばかりの浪人時代は、会話のスタートは、

・「How are you?(調子はどう?)」

・「I'm fine, thank you.(元気です、ありがとう)」

など、教科書で学ぶ定番のフレーズばかりでした。

でも少しずつ、ほかの外国人とも話すようになると、

・「Same as usual.(いつも通りかな)」

・「Not so good.(あんまりよくない)」

という答えが返ってくることがあり、必ずしも「I'm fine.(元気です)」でなければいけないわけではないことに気づきました。

その日学んだことは即アウトプット

そのことに気づいたとたん、ボクはその日のうちに、

「Same as usual.(いつも通りかな)」

などのフレーズをぎこちなくても使うようにしてみたのです。

そして、何度もくり返して、自然に口をついて出てくるようになった頃、お決まりのパターンから脱出することができました。

アウトプットするときは、できれば誰かと話すのがいちばんです。

※本稿は、『バカでも英語がペラペラ! 超★勉強法 「偏差値38」からの英会話上達メソッド』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。