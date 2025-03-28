¡Ú100Ëü¿ÍÆÍÇË¤Î±Ñ¸ì·Ï¿Íµ¤YouTuber¡Û¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×7³ä¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë³Ø½¬Ë¡
±Ñ¸ì¤È¤Ï±ï±ó¤¤¿·³ã¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤«¤é¤Ã¤¤·¶ì¼ê¡£¤È¤¯¤Ë±Ñ¸ì¤Ï¡¢beÆ°»ì¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç³Ø¤ò¼õ¸³¡£ÊÐº¹ÃÍ38¤Î³ØÉô¤ò2¤Ä¼õ¸³¤¹¤ë¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÉÔ¹ç³Ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤ä¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤äµ¢¹ñ»Ò½÷¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤Û¤É±Ñ¸ì¤òÁà¤ê¡¢ ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¤ÎYouTube¡Ö¥¿¥í¥µ¥Ã¥¯¤Î³¤³°À¸³è¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñÀÒ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡© ½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Ð¥«¤Ç¤â±Ñ¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é! Ä¶¡úÊÙ¶¯Ë¡ ¡ÖÊÐº¹ÃÍ38¡×¤«¤é¤Î±Ñ²ñÏÃ¾åÃ£¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¡È±Ñ¸ì¥Ð¥«¤ÎÊÉ¡É¤òÆÍÇË¤¹¤ëÄ¶¸úÎ¨Åª¤ÊÊÙ¶¯Ë¡¤ò½é¸ø³«¡ª
ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î±Ñ²ñÏÃ¾åÃ£Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª
ºÇÂ®¤Ç±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò¹â¤á¤ë³Ø½¬ÈæÎ¨
ºÇÂ®¤Ç±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È3³ä¡§¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È7³ä¡× ¤ÎÈæÎ¨¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¯¤Ï¤è¤¯¡¢
¡Ö³Ø¤ó¤ÀÃ±¸ì¤äÊ¸Ë¡¤Ï¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ÊUse the vocabulary and grammar you've learned before the day is over even if it sounds deliberate.¡Ë¡×
¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Èó±Ñ¸ì·÷¤Î¿Í¤¬±Ñ²ñÏÃ¤¬¾å¼ê¤ÊÍýÍ³
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÆîÊÆ¤Ê¤É¤ÎÈó±Ñ¸ì·÷¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ü¥¯¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤è¤ê±Ñ²ñÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ü¥¯¤Ï¡¢YouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÈó¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ñ²ñÏÃ¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤«¡©¡ÊHow have you improved your speaking skill?¡Ë¡×
¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ø¤ó¤À¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¡ÊI use what I learned in conversation on the same day.¡Ë¡×
³Ð¤¨¤¿±Ñ¸ì¤Ï¤¹¤°¤Ë»È¤¦
³Ð¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±ÑÃ±¸ì¤ä±ÑÊ¸Ë¡¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ»È¤¦¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢2²óÌÜ¤À¤Ã¤Æ¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3²ó¡¢4²ó¤È¤¯¤êÊÖ¤·¡¢10²ó¤¯¤é¤¤¤¯¤êÊÖ¤¹º¢¤Ë¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¯¼«¿È¤Î±Ñ²ñÏÃ½¬ÆÀ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¥Ü¥¯¤â¡¢¤Þ¤ÀSkype¤Ç¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÎYOLA¤Á¤ã¤ó¤È±Ñ²ñÏÃ¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÏ²¿Í»þÂå¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢
¡¦¡ÖHow are you?¡ÊÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¡©¡Ë¡×
¡¦¡ÖI'm fine, thank you.¡Ê¸µµ¤¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×
¤Ê¤É¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç³Ø¤ÖÄêÈÖ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Û¤«¤Î³°¹ñ¿Í¤È¤âÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢
¡¦¡ÖSame as usual.¡Ê¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤«¤Ê¡Ë¡×
¡¦¡ÖNot so good.¡Ê¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ë¡×
¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÖI'm fine.¡Ê¸µµ¤¤Ç¤¹¡Ë¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂ¨¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È
¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¥Ü¥¯¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢
¡ÖSame as usual.¡Ê¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤«¤Ê¡Ë¡×
¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥«¤Ç¤â±Ñ¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é! Ä¶¡úÊÙ¶¯Ë¡ ¡ÖÊÐº¹ÃÍ38¡×¤«¤é¤Î±Ñ²ñÏÃ¾åÃ£¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£