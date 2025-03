【Amazon スマイルSALE】 開催期間:3月28日9時~4月1日23時59分

「トミカ No.91 フォード マスタング エコブースト ファストバック(ブリスターパッケージ)」

Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、タカラトミーのミニカー「トミカ」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。

セールでは、映画「バズ・ライトイヤー」に登場するキャラクターのミニカー「トミカ ディズニーモータース バズ・ライトイヤー ジャンボリークルーザー ザーグ」や、三菱のトライトンのミニカー「トミカ No.30 三菱 トライトン」、アニメ「トミカ絆合体 アースグランナー」で主人公ライガの相棒である「ガオグランナーレオ」が3モードにタイプチェンジする「トミカ アースグランナー GG01 ガオグランナーレオ」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

トミカ ディズニーモータース バズ・ライトイヤー「ジャンボリークルーザー ザーグ」

トミカ No.30 三菱 トライトン(ブリスターパッケージ)

トミカ アースグランナー GG01 ガオグランナーレオ

(C) Disney/Pixar

(C) TOMY

(C) TOMY/アースグランナー・テレビ大阪