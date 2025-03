【Amazon スマイルSALE】 開催期間:3月28日9時~4月1日23時59分

【Amazon.co.jp限定】ハズブロ(HASBRO) マーベル MARVEL レジェンドシリーズ ウルヴァリンとサイロック 50周年記念コミック コレクション用6インチ(15cm)アクションフィギュア2パック(F9040)

Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、ハズブロのアクションフィギュアが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。

セールでは、「ウルヴァリン」の50周年を記念して、マーベルコミック「アンキャニィX-Men」に登場するキャラクターを忠実に再現した、「ハズブロ マーベルレジェンド」シリーズのウルヴァリンとサイロックのフィギュアをはじめ、「Disney+(ディズニープラス)」の実写ドラマ「スター・ウォーズ:スケルトン・クルー」に登場するキャラクター「ニール」を再現した「スター・ウォーズ STAR WARS ブラックシリーズ ニール スター・ウォーズ:スケルトン・クルー(F9990)」や声や音に反応する「ファーリアル おさんぽこねこ(ライトブラウン)(F8132)」など、様々なモデルがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「スター・ウォーズ STAR WARS ブラックシリーズ ニール スター・ウォーズ:スケルトン・クルー(F9990)」

「ファーリアル おさんぽこねこ(ライトブラウン)(F8132)」

