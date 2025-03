【Amazon Smile Sale】 開催期間:3月28日9時~4月1日23時59分

「ePICO(イーピコ) たいけん100エディション」

Amazonのセール「Amazon Smile Sale」の対象商品にセガフェイブの玩具が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。

今回のセールでは、もちふわマシュマロますこっと「メロンパンナちゃん」や、エディケーショナルトイ「ePICO(イーピコ) たいけん100エディション」、「すみっコぐらし ほわほわベビーギフトセット」、「meスマホ+ ディズニーキャラクター」などがお買い得になっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「ePICO」はマットとペンを使って色々な体験が自宅で楽しめる、テレビ接続型の新知育デバイス。直感的な6つの操作で、小さな子どもから楽しめる。実際の動きを意識した全身でできるごっこ体験や、図鑑体験・クイズ体験など100の体験ができるソフトが同梱する。

すみっコぐらし ほわほわベビーギフトセット

すみっコぐらしのおもちゃが4つ入ったギフトセット。それぞれのおもちゃには音のしかけがついており、やわらかい素材でできているので赤ちゃんのはじめてのおもちゃにぴったり。

meスマホ+ ディズニーキャラクター

ホーム画面のカスタマイズや顔認識でのロック解除、画面が割れる演出、広告が出てくるなど、本格的なスマートフォン体験が楽しめる玩具。別売りの専用ダウンロードアプリで好きなソフトをダウンロードすることもできる。カメラは10アプリが搭載されており、ミュージックプレイヤーで音楽も再生できる。

(C)SEGA FAVE 2024

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)SEGA FAVE 2024 (C)Disney