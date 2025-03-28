¥ª¥é¥ó¥À´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç½±·â»ö·ï¡¡ÃË¤¬¿ÏÊª¤Ç¼¡¡¹¤È¡Ä4¿Í¤±¤¬
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼óÅÔ¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç27Æü¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤Î·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥À¥à¹¾ì¤Ç27Æü¸á¸å¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÃË¤Ë¼¡¡¹¤È¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÆ°µ¡¤äÈï³²¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¤Î½÷À¤ä¾¯Ç¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥À¥à¹¾ì¤ÏÎò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£