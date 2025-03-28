¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÊÆ£·Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£²£³£³¡ó¡¡ ÊÆ£·Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£²£³£³¡ó¡¡ ÊÆ£·Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£²£³£³¡ó¡¡ 2025Ç¯3·î28Æü 2»þ13Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.233¡ó¡ÊWI¡§4.227¡ó¡Ë ±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.53ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.64ÇÜ¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡¡¼«Æ°¼Ö³ô¤¬²¼Íî¡¡°ì»þ¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤â¾åÃÍ°ÍÁ³¤Ï½Å¤¤¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ× £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£²£µ¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤È¤â¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å