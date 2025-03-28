Æü·Ð225ÀèÊª¡§28Æü2»þ¡á10±ß°Â¡¢3Ëü7400±ß
¡¡28Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ10±ß°Â¤Î3Ëü7400±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü7799.97±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï399.97±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1061Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2780¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ2.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï35.47¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡ 11061
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡217457
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2780¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2.5¡¡¡¡¡¡ 13804
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25215¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡ 600
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 660¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 466
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2780¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ2.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï35.47¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡ 11061
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡217457
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2780¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2.5¡¡¡¡¡¡ 13804
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25215¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡ 600
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 660¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 466
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹