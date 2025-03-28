ÊÆ2·îÃæ¸Å½»Âð²¾·ÀÌó»Ø¿ô2.0¡ó¾å¾º¡¢·ÐºÑÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬º£¸å¤Ë±Æ
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£²£·Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Á´ÊÆ¥ê¥¢¥ë¥¿¡¼¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Ò¡Ë¤¬£²£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²·î¤ÎÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä²¾·ÀÌó»Ø¿ô¤ÏÁ°·îÈæ£²¡¥£°¡ó¾å¾º¤Î£·£²¡¥£°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ÎÄã²¼¤òÇØ·Ê¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÐºÑÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤êÀª¤¤¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï£±¡¥£°¡ó¾å¾º¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï£³¡¥£¶¡óÄã²¼¤·¤¿¡£
£Î£Á£Ò¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥æ¥ó»á¤Ï¡ÖÁ°·îÈæ¤Ç¤Ï¾®Éý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²áµî¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿å½à¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£