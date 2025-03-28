¥Õ¥¸HD¶â¸÷¼ÒÄ¹ ¡ÈÂàÇ¤¡É¤ÎÆü»Þ»á¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¡¡¼ÒÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡Únews23¡Û
Ä¹Ç¯¡¢¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Î¶â¸÷¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëÆü»Þ»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±²Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÆâ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ¯¤¯À©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤É¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢ÎÉ¤¤°õ¾Ý¤Ï»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ê¿··¿¡Ë¥³¥í¥Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¾å¤Î¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²ñ¼Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢CMÊü±Ç¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢2·î¤ÎÊüÁ÷¼ýÆþ¤¬9³ä¸º¾¯¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£27Æü¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Îºþ¿·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¡¡¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹
¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Ï¡¢Ìò°÷¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤ò¼ã¤¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤â¤È¤â¤È¼èÄùÌò¤¬20¿Í¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£º£²ó¡¢È¾Ê¬¤Î10¿Í¤Ë¸º¤é¤·¡¢½÷ÀÈæÎ¨¤ò3³ä°Ê¾å¤È¤¹¤ë¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¼èÄùÌò¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡È¬ÅÄ¿ÊÆó Ì¾ÍÀ¶µ¼ø
¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¿ô¤Ç½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤ò½ÏµÄ¤¹¤ë¡¢Æ¤µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£·Ð±Ä¤Î´Æ»ë´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤æ¤ë¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢ÌµÀÕÇ¤ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤°¤é¤¤·çÀÊ¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥¹¥ê¥à²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼èÄùÌò¤ÏMAX10Ì¾¤À¤È»×¤¦¡×
Ì±Êü¥¡¼¶É¤Ç¼èÄùÌò¤Î¿Í¿ô¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Îºþ¿·¤ÇºÇ¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èÄùÌò¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤â67ºÐ¤«¤é59ºÐ¤Ë¡¢8ºÐ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤¬¡¢41Ç¯´Ö¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿Æü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤ÎÂàÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¡ÊÆü»Þ»á¤Î¡Ë±Æ¶ÁÎÏ»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢±¡À¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡À¶¿å¸¼£ ¼ÒÄ¹
¡Öº£²ó¤Î¿Í»ö¤â¡ÊÆü»Þ»á¤Î¡Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¿ØÍÆ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
Æü»Þ»á¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²«¶â»þÂå¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿ÍÊª¡£20Ç¯Á°¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Æü¡¢¼«ÂðÁ°¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»Þµ× ²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë 2005Ç¯3·î
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬10Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÁ´Éô¤Ê¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¡×
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µ¼Ô
¡ÖÆü»Þ»á¤¬º£¸å¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÃý¤ëÍ½Äê¤Ï¡×
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¡¡¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦°Õ»×¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÀß¤±¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀß¤±¤Ê¤¤¡×
µ¼Ô
¡ÖÆü»Þ»á¤ÎÂÎÀ©²¼¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬È¿¾ÊÅÀ¤Ç¡¢²¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡×
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¡¡¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹
¡Ö»ä¤ÏÆü»Þ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ã¤¦¤³¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÈæ³ÓÅª¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤â¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¡Ø¤³¤¦¤·¤í¡Ù¤È»ØÆ³¤Î»ÅÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ë¤ÏÎ¸¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£×ÖÅÙ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Î¸¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Ä¹¤¯¤¤¤ë¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤â¤Ã¤È¡ÊÆü»Þ»á¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
º£²ó¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ÎÂçÉý¤Êºþ¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ¯¤¯À©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤â¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Á°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×