ÉÔµùÂ³¤¯¥µ¥ó¥Þµù³ÍÏÈ¤¬1³ä¸º¡¡¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¹ç°Õ¤â¼Â¸úÀ¤Ë²ÝÂê
ÉÔµù¤¬Â³¤¯¥µ¥ó¥Þ¤Îµù³ÍÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤è¤ê1³ä¸º¤é¤¹°Æ¤¬¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Îµù³ÍÏÈ¤ò·è¤á¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÍð³Í¤ä³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ëµù³ÍÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1³ä¸º¤é¤·¡¢20Ëü2500¥È¥ó¤È¤¹¤ë°Æ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢2024Ç¯¤Î¼ÂºÝ¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï15Ëü5559¥È¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¸úÀ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å»ºÄ£¤Ïº£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤Î»ñ¸»¾õ¶·¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢É¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ê¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤âµù³ÍÏÈ¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÉÔµù¤¬Â³¤¯¥µ¥ó¥Þ¤Î»ñ¸»´ÉÍý¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£