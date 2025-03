【「ワタシってサバサバしてるから」4巻】 3月28日 発売 価格:594円

小学館は、マンガ「ワタシってサバサバしてるから」の4巻を3月28日に発売する。価格は594円。

本作は“自称サバサバ女”網浜奈美を主人公としたコメディマンガ。TVドラマのシーズン2が5月5日から放送される予定となっている。

4巻ではGOGO CITYから解雇された奈美が永久就職を目指し、婚活に乗り出すことに。マッチングアプリや結婚相談所などに取り組んでいく。

また、原作者・とらふぐ氏の別作品「縁切りエマ」の試し読みも収録されている。

【「ワタシってサバサバしてるから」4巻あらすじ】

“自サバ女”網浜奈美、婚活はじめます!!

GOGO CITYから解雇され、途方に暮れる網浜奈美。

また就活かと思いきや……永久就職を目指し、なんと婚活に乗り出して……!?

マッチングアプリに結婚相談所と、意欲的に取り組むものの、

なかなか奈美のお眼鏡に適う男性は現れず───

果たして無事、成婚をつかみ取ることができるのか──!?

七転び八起きのダークヒロイン、「婚活編」スタート!

ドラマ化でも話題の人気シリーズ第4巻です。

『縁切りエマ』試し読みも収録!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.