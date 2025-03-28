¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤¬²¼ÀÁË¡°ãÈ¿ ¸ø¼è°Ñ¤¬´«¹ð
¡¡²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô¤ËÀ½Â¤¤µ¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÍÎ²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤Ë´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ë²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤Ç´«¹ð Ìó2383Ëü±ßÌ¤Ê§¤¤
¡¡¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤Ï¡¢ÍÎ²Û»ÒÍÑ¤ÎÈ¢¤Ê¤É¤ÎÊñÁõ»ñºà¤ä¸¶ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô11¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¤±¼è¤êÆü¤ò²á¤®¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁí³Û¤ÏÌó2383Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô¤ËÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ÈÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤ò´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤ÏŽ¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë