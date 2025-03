【「ウソツキ!ゴクオーくん完全版」2巻】 3月28日 発売 価格:3,300円

小学館は、マンガ「ウソツキ!ゴクオーくん完全版」の2巻を3月28日に発売する。価格は3,300円。

本作は“ウソのスペシャリスト”ゴクオーくんが、学校の中で起きる事件を解決していく物語。2011年から「別冊コロコロコミック」や「月刊コロコロコミック」で連載された。

新装版は作者の吉もと誠氏がカバーを新規描きおろししており、通常のコミックスには収録されていないオマケ要素も充実。全5巻として、5か月連続刊行が予定されている。

また今回発売される2巻はユーリィ編となっており、特別読切「十王荘へようこそ!」も収録されている。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.