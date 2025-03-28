Æü·Ð225ÀèÊª¡§28Æü0»þ¡á110±ß¹â¡¢3Ëü7520±ß
¡¡28Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ110±ß¹â¤Î3Ëü7520±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü7799.97±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï279.97±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï9273Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2786¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï29.47¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+110¡¡¡¡¡¡¡¡9273
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+110¡¡¡¡¡¡180468
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2786¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3.5¡¡¡¡¡¡ 11174
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25215¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡ 439
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 661¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 429
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2786¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï29.47¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+110¡¡¡¡¡¡¡¡9273
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+110¡¡¡¡¡¡180468
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2786¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3.5¡¡¡¡¡¡ 11174
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25215¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡ 439
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 661¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 429
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹