TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âçºå¹ñºÝ¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Î±ÜÍ÷¤äÆþÎÏ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³°Íè´µ¼Ô¤Ï1Æü¤ª¤è¤½1000¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢¿ÇÎÅ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢500¾²¤ÎÉÂ¾²¤ËÆþ±¡¤¹¤ë´µ¼Ô¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤âÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿Ç»¡¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¡£Ì¿¤Î´Ø·¸¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡×

¸¶°ø¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¡³£Åª¤Ê¸Î¾ã¡×¤ÇÉüµì¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£