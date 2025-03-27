M¥ê¡¼¥°¡¢¥¢¥Ù¥Þ¥º¤¬¥»¥ß¿Ê½Ð¤Î¸ø»»Âç¡¡·àÅª¤ÊMVP¤Î»ÃÄê¼ó°ÌÁè¤¤
¡¡Ëã¿ý¡Ê¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¡Ë¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°Àï¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ï27Æü¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë6°Ì¤ÎºÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç6°Ì¤Î¥¢¥Ù¥Þ¥º¡¢7°Ì¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¢8°ÌÉ÷ÎÓ²Ð»³¤¬ºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤ß¡¢¥¢¥Ù¥Þ¥º¤¬6°Ì¤ò·ø¼é¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ³ÎÄê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ÎºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤Ï¥¢¥Ù¥Þ¥º¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
3·î27ÆüÂè1»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢7°Ì¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¾ò·ï¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¿°æÎ´À²(±¦)¤È»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÇòÄ»æÆ(º¸)
¡¡¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¾Þ(MVP)¤ÎÁè¤¤¤ÏßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æî3¶É2ËÜ¾ì¤Ë¹ñ»ÎÌµÁÐ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇòÄ»¤¬Æî4¶É2ËÜ¾ì¤ËºÆÅÙµÕÅ¾¤¹¤ë·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£ÇòÄ»¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ù¥Þ¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìºòµ¨°Ê³°Á´¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥×¥é¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¿°æÎ´À²¡¢ºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤À¾¾ËÜµÈ¹°¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾¾ËÜ¤Ï17»î¹ç¥È¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¡¢2·î¤Ëº£µ¨½é¥È¥Ã¥×¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Â¿°æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¿¤À¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«2¿Í¡¢3¿Í¤ÈÄ´»Ò¤¬°¤¯¤ÆÂç¤¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¹¤ëÇ¯¤¬Íè¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤â¤¤¤Ä¤«¤ÏÂç¤¤¯Éé¤±¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¡£Ëã¿ý¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£