2025年3月27日(木)23時から、2025年中に発売予定のNintendo Switchゲームを中心とした情報を伝える「Nintendo Direct 2025.3.27」が放送されます。放送時間は約30分で、Nintendo Switch 2に関する情報はありません。Nintendo Direct 2025.3.27 | 任天堂https://www.nintendo.com/jp/nintendo_direct/20250327/index.html

Nintendo Direct 2025.3.27 - YouTubeなお、「Nintendo Direct 2025.3.27」については「星のカービィシリーズ」や「大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ」の生みの親として知られる桜井政博さんも、「ほうほう」と反応していました。ドラゴンクエスト I&IIは2025年発売予定。ドラゴンクエストI&II [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「たまごっちのプチプチおみせっち」の完全新作、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」は2025年6月26日発売で、販売価格は税込5940円です。たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま! [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTubeグラディウスのアーケードシリーズを集約した「グラディウス オリジン コレクション」が2025年8月7日発売。販売価格は税込6380円です。グラディウス オリジン コレクション [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「Shadow Labyrinth」は2025年7月17日発売。Shadow Labyrinth [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTubeパタポンとパタポン 2 ドンチャカ♪を合わせた「パタポン1+2 リプレイ」も登場。2025年7月10日発売で、販売価格は税込3960円です。パタポン1+2 リプレイ [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「牧場物語 Let's!風のグランドバザール」は2025年8月28日発売で、販売価格は税込6600円。牧場物語 Let's!風のグランドバザール [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「METROID PRIME4 BEYOND」は2025年発売予定。メトロイドプライム4 ビヨンド [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」は2025年6月19日発売で、販売価格は税込6578円。RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「Project:;COLD case.mirage」はNintendo Direct終了後配信開始で、販売価格は税込2970円。Project:;COLD case.mirage [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「Witchbrook 」は2025年冬配信開始です。Witchbrook [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTubeスーパーロボット大戦シリーズの最新作となる「スーパーロボット大戦Y」は2025年に登場。スーパーロボット大戦Y [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「もうすぐ発売! ソフトラインナップ」には、「サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ マジカルおにごっこ」(2025年3月27日発売)、「Winning Post 10 2025」(2025年3月27日発売)、「スター・オーバードライブ」(2025年4月10日発売)、「オールインアビス イカサマサバキ」(2025年4月10日発売)、「Rusty Rabbit(ラスティ ラビット)」(2025年4月17日発売)、「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」(2025年4月24日発売)の6本が含まれていました。もうすぐ発売! ソフトラインナップ [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTubePokémon LEGENDSシリーズの最新作となる「Pokémon LEGENDS Z-A」の最新映像も公開されました。物語の舞台となるのは昼と夜で別の側面を持つミヤレシティ。ポケモンバトルでZランクからAランクを目指します。Pokémon LEGENDS Z-A [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTubeリズム天国シリーズの完全新作「リズム天国 ミラクルスターズ」も登場。2026年発売です。リズム天国 ミラクルスターズ [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTubeさらに、Nintendo Switchのダウンロードソフトが貸出可能なバーチャルゲームカードに進化することもアナウンスされました。Nintendo Switchのダウンロードソフトが貸出可能なバーチャルゲームカードに進化、Nintendo Switch 2でも対応予定&自動返却機能も搭載で借りパクの心配もなし - GIGAZINE「サガ フロンティア2 リマスター」はNintendo Direct終了後配信開始で、販売価格は税込5610円です。サガ フロンティア2 リマスター [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル」は2025年7月25日発売で、販売価格は税込5478円。伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「もうすぐ発売! ソフトラインナップ その2」では、「テクノス ザ ワールド くにおくん&アーケードコレクション」(2025年4月24日発売)、「ときめきメモリアル forever with you エモーショナル」(2025年5月8日発売)、「カプコン ファイティング コレクション2」(2025年5月16日発売)、「ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女」(2025年5月22日発売)、「機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED」(2025年5月22日発売)、「イ―ス・メモワール -セルセタの樹海-」(2025年5月22日発売)、「鬼武者2」(2025年5月23日発売)が紹介されました。もうすぐ発売! ソフトラインナップ その2 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「みんなのGOLF WORLD」は2025年発売予定。みんなのGOLF WORLD [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「MARVEL Cosmic Invasion」は2025年冬配信予定です。MARVEL Cosmic Invasion [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「トモダチコレクション わくわく生活」は2026年発売予定。トモダチコレクション わくわく生活 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube任天堂が日替わりカレンダー風にさまざまなイベントや最新情報を伝えるためのスマートフォン向けアプリ「Nintendo Today!」を発表しました。毎日届く、ニンテンドー。「Nintendo Today!」 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube「Nintendo Today!」はすでに配信されています。「Nintendo Today!」をApp Storeでhttps://apps.apple.com/jp/app/nintendo-today/id6736725704Nintendo Today! - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.znsa