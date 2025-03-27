2025年発売のNintendo Switchタイトルがわかる「Nintendo Direct 2025.3.27」まとめ
2025年3月27日(木)23時から、2025年中に発売予定のNintendo Switchゲームを中心とした情報を伝える「Nintendo Direct 2025.3.27」が放送されます。放送時間は約30分で、Nintendo Switch 2に関する情報はありません。
Nintendo Direct 2025.3.27 | 任天堂
https://www.nintendo.com/jp/nintendo_direct/20250327/index.html
なお、「Nintendo Direct 2025.3.27」については「星のカービィシリーズ」や「大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ」の生みの親として知られる桜井政博さんも、「ほうほう」と反応していました。
ほうほう https://t.co/qBO3d71nzL— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) March 27, 2025
ドラゴンクエスト I＆IIは2025年発売予定。
ドラゴンクエストI＆II [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「たまごっちのプチプチおみせっち」の完全新作、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」は2025年6月26日発売で、販売価格は税込5940円です。
たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！ [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
グラディウスのアーケードシリーズを集約した「グラディウス オリジン コレクション」が2025年8月7日発売。販売価格は税込6380円です。
グラディウス オリジン コレクション [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「Shadow Labyrinth」は2025年7月17日発売。
Shadow Labyrinth [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
パタポンとパタポン 2 ドンチャカ♪を合わせた「パタポン1＋2 リプレイ」も登場。2025年7月10日発売で、販売価格は税込3960円です。
パタポン1+2 リプレイ [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「牧場物語 Let's！風のグランドバザール」は2025年8月28日発売で、販売価格は税込6600円。
牧場物語 Let's！風のグランドバザール [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「METROID PRIME4 BEYOND」は2025年発売予定。
メトロイドプライム4 ビヨンド [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」は2025年6月19日発売で、販売価格は税込6578円。
RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「Project:;COLD case.mirage」はNintendo Direct終了後配信開始で、販売価格は税込2970円。
Project:;COLD case.mirage [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「Witchbrook 」は2025年冬配信開始です。
Witchbrook [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
スーパーロボット大戦シリーズの最新作となる「スーパーロボット大戦Y」は2025年に登場。
スーパーロボット大戦Y [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「もうすぐ発売! ソフトラインナップ」には、「サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ マジカルおにごっこ」(2025年3月27日発売)、「Winning Post 10 2025」(2025年3月27日発売)、「スター・オーバードライブ」(2025年4月10日発売)、「オールインアビス イカサマサバキ」(2025年4月10日発売)、「Rusty Rabbit(ラスティ ラビット)」(2025年4月17日発売)、「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」(2025年4月24日発売)の6本が含まれていました。
もうすぐ発売! ソフトラインナップ [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
Pokémon LEGENDSシリーズの最新作となる「Pokémon LEGENDS Z-A」の最新映像も公開されました。物語の舞台となるのは昼と夜で別の側面を持つミヤレシティ。ポケモンバトルでZランクからAランクを目指します。
Pokémon LEGENDS Z-A [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
リズム天国シリーズの完全新作「リズム天国 ミラクルスターズ」も登場。2026年発売です。
リズム天国 ミラクルスターズ [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
さらに、Nintendo Switchのダウンロードソフトが貸出可能なバーチャルゲームカードに進化することもアナウンスされました。
Nintendo Switchのダウンロードソフトが貸出可能なバーチャルゲームカードに進化、Nintendo Switch 2でも対応予定＆自動返却機能も搭載で借りパクの心配もなし - GIGAZINE
「サガ フロンティア２ リマスター」はNintendo Direct終了後配信開始で、販売価格は税込5610円です。
サガ フロンティア２ リマスター [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル」は2025年7月25日発売で、販売価格は税込5478円。
伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「もうすぐ発売! ソフトラインナップ その2」では、「テクノス ザ ワールド くにおくん＆アーケードコレクション」(2025年4月24日発売)、「ときめきメモリアル forever with you エモーショナル」(2025年5月8日発売)、「カプコン ファイティング コレクション2」(2025年5月16日発売)、「ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女」(2025年5月22日発売)、「機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED」(2025年5月22日発売)、「イ―ス・メモワール -セルセタの樹海-」(2025年5月22日発売)、「鬼武者2」(2025年5月23日発売)が紹介されました。
もうすぐ発売! ソフトラインナップ その2 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「みんなのGOLF WORLD」は2025年発売予定。
みんなのGOLF WORLD [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「MARVEL Cosmic Invasion」は2025年冬配信予定です。
MARVEL Cosmic Invasion [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「トモダチコレクション わくわく生活」は2026年発売予定。
トモダチコレクション わくわく生活 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
任天堂が日替わりカレンダー風にさまざまなイベントや最新情報を伝えるためのスマートフォン向けアプリ「Nintendo Today!」を発表しました。
毎日届く、ニンテンドー。「Nintendo Today!」 [Nintendo Direct 2025.3.27] - YouTube
「Nintendo Today!」はすでに配信されています。
「Nintendo Today!」をApp Storeで
https://apps.apple.com/jp/app/nintendo-today/id6736725704
Nintendo Today! - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.znsa