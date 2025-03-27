¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î±Æ¶Á¤Ç6·î1Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤¬ÆÃÎã°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ë·èÄê
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6·î1Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ç¤Î°ÜÀÒµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î16Æü¤«¤é9·î1Æü¤Þ¤Ç¤ò°ÜÀÒ´ü´Ö¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ï³ÆÃÏ°è¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â6·î1Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤âÆ±¤¸´ü´Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6·î1Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ç¤Î°ÜÀÒµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î16Æü¤«¤é9·î1Æü¤Þ¤Ç¤ò°ÜÀÒ´ü´Ö¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ï³ÆÃÏ°è¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â6·î1Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤âÆ±¤¸´ü´Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£