¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡Ì¤ÌÀ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖEU¤È¥«¥Ê¥À¤¬ÊóÉü¤¹¤ì¤ÐÂçµ¬ÌÏ´ØÀÇ¡×¤È¡È¶¼Ç÷¡É¡¡¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÇËÇ°×Ëà»¤·ã²½
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤È¥«¥Ê¥À¤¬ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÊóÉü¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¤Î¸áÁ°1»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢EU¤È¥«¥Ê¥À¤¬ÊóÉü¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸½ºßÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢EU¤Î¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÊóÆ»´±¤â¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È³Æ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£