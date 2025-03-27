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¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Century Media Records
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5·î4Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¡w/ NECK DEEP / SHADOWS
5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¡w/ NECK DEEP / SHADOWS
5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL¡¡w/ NECK DEEP / SHANK
5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL¡¡w/ NECK DEEP / SHANK
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¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï7,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿DÂåÊÌ¡Ë
URL: https://coldrain.jp/blogs/live/tagged/tour
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