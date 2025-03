ライブ情報



<coldrain presents LOUD or NOTHING>2025年4月30日(水)東京・恵比寿ザ・ガーデンホール w/ NECK DEEP / The BONEZ5月1日(木)東京・恵比寿ザ・ガーデンホール w/ NECK DEEP / The BONEZ5月4日(日・祝)大阪・GORILLA HALL OSAKA w/ NECK DEEP / SHADOWS5月5日(月・祝)大阪・GORILLA HALL OSAKA w/ NECK DEEP / SHADOWS5月7日(水)愛知・名古屋 DIAMOND HALL w/ NECK DEEP / SHANK5月8日(木)愛知・名古屋 DIAMOND HALL w/ NECK DEEP / SHANK[チケット]スタンディング ¥7,000(税込/D代別)URL: https://coldrain.jp/blogs/live/tagged/tour