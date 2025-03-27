ÀÐÇË¼óÁê¡¢¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ìë¤Î²ñ¿©¤òºÆ³«¡¡¶äºÂ¤Ç
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï27ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç½©ÍÕ¹äÃË¡¦Á°¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¡ÊÆâ³ÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¡Ë¡¢·Ä±þµÁ½Î¤Î°ËÆ£¸øÊ¿½ÎÄ¹¤È²ñ¿©¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¿·¿ÍµÄ°÷¤È¤Îº©ÃÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ°ÊÍè¡¢²ñ¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ïº£·î3Æü¡¢ºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ò¼óÁê¸øÅ¡¤Ë¾·¤¤¤Æº©ÃÌ¤·¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ï13Æü¡¢º©ÃÌ²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¼óÁê¤ÎÈë½ñ¤¬»²²Ã¼Ô¤ÎµÄ°÷»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¡¢¾¦ÉÊ·ô¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¾·¤¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡´±Å¡´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÁê¤ÏÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìë¤Î²ñ¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢24ÆüÌë¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼óÄ¹Í»Ö¤é¤È²ñ¿©¤ò¤È¤â¤Ê¤¦°Õ¸«¸ò´¹¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â²ñ¿©¤·¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ½Ô¡Ë