»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÁê¡¡ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ¤á¤°¤ê¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤Ï£²£·Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤ò¤á¤°¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£¹ñ²ñ¤Ç¾ÇÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡Ö²ÈÂ²¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¼çÄ¥¤Ëº¬µò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ìä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶ÈþÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¹ñ¡¹¤Ç¤ÏÆ±À«¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤ÆüËÜ¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î°ìÂÎ´¶¤¬´õÇö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»°¸¶»á¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÉ×ÉØÊÌ»áÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î°ìÂÎ´¶¤¬´õÇö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤ÏÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
à¿µ½ÅÇÉá¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡ÖÈ¿ÂÐ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤âËÜÅö¤Ë¿¿Ùõ¤ËÈ¿ÂÐÏÀ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¬¸»Åª¤Êµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤ÏÍè·îÃæ¤Ë¤â¹ñ²ñ¤ËÆ³ÆþË¡°Æ¤ÎÄó½Ð¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¹ñ²ñÃæ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£