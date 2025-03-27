Âçºå¥¬¥¹»Ò²ñ¼Ò¤ÇÉÔÅ¬ÀÚÉ½¼¨¡¡Èï³²·ï¿ô¤ÏÌó900·ï
¡¡Âçºå¥¬¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¥¬¥¹µ¡´ï¤òÊÝ¼éÈÎÇä¤¹¤ëÂçºå¥¬¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë²ÈÄíÍÑÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡Ö¥¨¥Í¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Î¸÷Ç®Èñ¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤ËÊÔ½¸¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¼ÂºÝ¤è¤ê¤â²áÂç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Èï³²·ï¿ô¤ÏÌó900·ï¤Ë¾å¤ê¡¢¥¨¥Í¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¹ØÆþÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯4·î¤´¤í¤«¤é24Ç¯9·î¤´¤í¤Þ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Äó¼¨¤·¤¿¶â³Û¤È¡¢µ¡´ï¤òÆ³Æþ¸å¤Ë¼ÂºÝ¤Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸÷Ç®Èñ¤Î¶â³Ûº¹¤Ï1·ïÅö¤¿¤êÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÌó2Ëü3Àé±ß¤Ç¡¢Êä½þ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡ÆâÉô¹ðÈ¯¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£