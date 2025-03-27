¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤«¤é¥Û¥¤ー¥ë¥¥ã¥Ã¥×16ÅÀ¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡·ÀÌó¼Ò°÷¤Î60ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ô¿·³ã¡Õ
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê60¡Ë¤¬27Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï3·î1Æü¸á¸å6»þ15Ê¬¤«¤é3·î2Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢Å¸¼¨Ãæ¤Î¼ÖÎ¾4Âæ¤«¤é¥Û¥¤ー¥ë¥¥ã¥Ã¥×16ÅÀ¡Ê»þ²Á·×Ìó1Ëü6000±ßÁêÅö¡Ë¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä«½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¿½¾¶È°÷¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ÆÈ¯³Ð¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£