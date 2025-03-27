¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¥â¥Ç¥ëºÊ¡¡Âè2»ÒÇ¥¿±¡©¤ªÊ¢¤Õ¤Ã¤¯¤é»Ñ¸ø³«¡¡²ÈÂ²¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡ÖSoon¡Ä¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê29¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ºå¤ì¤¤¤Ê¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡ÖSoon¡Ä¡×¤È°ì¸À¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÉ×¤Î¼éÅÄ¤È3¿ÍÁ´°÷¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Æ£ºå¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ëÍÍ»Ò¤âÆ°²è¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¼éÅÄ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¤È±©¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤Å·»È¤ÎÃÂÀ¸¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ì¼¤Á¤ã¤ó¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÁá¤¯¤âÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë¼éÅÄ¤È·ëº§¤·¤¿Æ£ºå¡£22Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£