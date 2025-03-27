Ìµ±ï°äÂÎ¤¬£±Ç¯È¾°Ê¾å¡¢Áòµ·¶È¼Ô¤Ë°ÂÃÖ¡Ä²£ÉÍ»Ô¤¬°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤£¸ÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ï£²£·Æü¡¢¹ÁÆî¶èÌò½ê¤Ç°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¤Ìµ±ï°äÂÎ£¸ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÐÁò¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ·¸Ä¹¤Ï£²£°£²£³Ç¯£µ·î¡Á£²£´Ç¯£±£°·î¡¢·Ù»¡½ð¤äÉÂ±¡¤«¤é£¸¿Í¤Î°äÂÎ¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¿ÆÂ²Ä´ºº¤Ê¤É¤Î»öÌ³½èÍý¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÐÁò¤¬£²£µÇ¯£±·î¡Á£²·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±Ç¯È¾°Ê¾å¡¢Áòµ·¶È¼Ô¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÂÎ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÁÆî¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯£±·î¡¢¶È¼Ô¤«¤é¡Ö°ÂÃÖ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£·¸Ä¹¤Ï°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¶ÈÌ³¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£