¡Öㅅㄹㅎ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë°¦¤Î¸ÀÍÕ♡
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Öㅅㄹㅎ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Öㅅㄹㅎ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Îø¿Í¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Î¿Í¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Öㅅㄹㅎ¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö사랑해¡Ê¥µ¥é¥ó¥Ø¡Ë¡×¤Î»Ò²»ÉôÊ¬¤ò»È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤è¤ê¤âÈæ³ÓÅª¿È¶á¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¤½¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô