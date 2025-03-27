Ìó148Ëü±ß¤«¤é¡ª¥¹¥º¥¿·¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡È¥Ë¥ó¥Þ¥ê´é¡É¡õ´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¤Ê¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
¿·¡Ö¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2024Ç¯12·î10Æü¡¢·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÈÎÇäÅ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¿¶Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ï¥´¥óR¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°¦¤é¤·¤¤´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥¹¥º¥¿·¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê42Ëç¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1695mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2460mm¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼ÆâÄ¹2185mm¡¢¼¼Æâ¹â1330mm¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯12·î10Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÆâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä²÷Å¬µ¡Ç½¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥°¥ê¥ë¤ò¤è¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÂ¤·Á¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ï¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢·Á¾õ¤âÏ»³Ñ·Á¤«¤é´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿µÕÂæ·Á¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î³°´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥º¥ÈÎÇäÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ÍèÅ¹¿ô¤âÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤è¤ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³¹Ãæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½÷ÀÁØ¤ä¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥È¡¼¥×¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤â¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥È¥Ë¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç2¥È¡¼¥ó7¿§¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó5¿§¤Î·×12¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤â¹ØÆþ¸¡Æ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ë¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥ì¡¼¡×¤È¡Ö¥â¥¹¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤òÆ±¿§²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÆâÁõ¤¬¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¾å¼Á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤¬¹¥¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÈÎÇäÅ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¡¢¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥ÈÂÐ±þ¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÈÎÇä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö½¼¼Â¤·¤¿±¿Å¾»Ù±ç¤ä°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍèÅ¹¼Ô¤«¤é¤â¡ÖºäÆ»È¯¿Ê¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿®¹æÂÔ¤Á¤¬²÷Å¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ49ps¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯58Nm¤Î660ccÄ¾Îó3µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤DOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ2.6ps¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯40Nm¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï148Ëü9400±ß¤«¤é193Ëü4900±ß¤Þ¤Ç¡£ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¼´ü¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í2¡Á3¤«·îÄøÅÙ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ì¤ÐÇ¼´ü¤¬±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¿··¿¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°ÂÁ´À¡¦²÷Å¬À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤Ç¤â³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£