¡Ú³ÚÅ·¡Û£²Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤ÎÁáÀî¡¡¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÆþ¤ì¤º¤Ë¡×ÇòÀ±ÌÜ»Ø¤¹
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë³ÚÅ·¡¦ÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ç³«ËëÀï¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£·²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢À¾Éð¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö£±£´£³»î¹ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼«Ê¬¤¬ÀÚ¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ëÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£