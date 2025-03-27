´Ú¹ñ¤Î»³²Ð»ö¡¢»à¼Ô¤Ï27¿Í¤Ë¡¡¸Å»û¤Ê¤ÉÊ¸²½ºâ¤äÅ·Á³µÇ°Êª¤âÈï³²
¡¡´Ú¹ñ¤Ç21Æü°Ê¹ß¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ÎÈï³²¤Ï27Æü¤âÂ³¤¡¢¹ÔÀ¯°ÂÁ´¾Ê¤Ë¤è¤ë¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄêÅª¤Ê½¸·×¤Ç»à¼Ô¤Ï27¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï32¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï3Ëü6Àé¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó3Ëü7Àé¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ï27Æü¤âÂ¿¿ô¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÅêÆþ¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½»Âð¤äÁÒ¸Ë¤Ê¤É·úÊª¤ÎÈï³²¤Ï300¤òÄ¶¤¨¤¿¡£·Ä¾°ËÌÆ»¤Ë¤¢¤ë7À¤µª¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»û¤¬¾Æ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¸²½°ä»º¤äÅ·Á³µÇ°Êª¤Ê¤É¤Ë¤âÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÅì»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Ö²Ï²ó¡Ê¥Ï¥Õ¥§¡ËÂ¼¡×¤Ë¤â²Ð¤Î¼ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡á³À¥½©É§¡Ë