¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏNTT¡×¡ÖÅÅÏÃ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¶âÍ»µ¡´Ø¤Ëº¾µ½¤ÎÍ½ÃûÅÅÏÃ¡¡¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ê»³·Á¡Ë
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¡¢º¾µ½¤ÎÍ½ÃûÅÅÏÃ¤È¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ë¡¢¼«Æ°²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï£Î£Ô£Ô¤Ç¤¹¡££³»þ´Ö¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ú¥ìー¥¿¤Ë¤Ä¤Ê¤°¾ì¹ç¤Ï£±¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¤¬ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤áÈï³²¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Àè½µËö¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î»ö¶È½ê¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÍ½ÃûÅÅÏÃ¤¬£´·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È½ê¤âÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÍ½ÃûÅÅÏÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÈÈ¿Í¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£