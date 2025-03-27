SUPER BEAVER¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤µ¤ó¡¢¼ÁÌä¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡× ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¡ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÉÏÃÂê¤È¤Ï¡©
SUPER BEAVER¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥Ó¡¼¥Ð¡¼LOCKS!¡×¡£2025Ç¯3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÁÌä¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡ª Ç¯ÅÙËöÁí·è»»ÊÔ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¶Ø¶ç!?
ÌøÂô¡§3·î¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¯ÅÙËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼ÁÌä¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¼ÁÌä·Ï½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ£¸¶¡§¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÂô¡§¤Ê¤ó¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä·Ï¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¤â¤¦¡ª ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
SUPER BEAVER¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© »²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¡¼¤¹¡ª¡Ê18ºÐ¡Ë
½ÂÃ«¡§Ãé¹ð¤À¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª
Æ£¸¶¡§¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª
½ÂÃ«¡§ÆÃ¤ËºÇ¶á¡¢²æ¡¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀäÂÐ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª ÌøÂô¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
ÌøÂô¡§¤¨!?
½ÂÃ«¡§Ê¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
ÌøÂô¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½ÂÃ«¡§¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢²æ¡¹¤¬¡Öµ¤¤òÍø¤«¤»¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¡×¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤«¡£µ¤¤¬Íø¤¯¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Î²óÅú¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌøÂô¡§¤Ç¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤°¤é¤¤Æñ¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
½ÂÃ«¡§¤Ç¤·¤ç¡© ¤¢¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤é¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢1Ç¯·Ð¤¿¤º¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£
Æ£¸¶¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
½ÂÃ«¡§1Ç¯·Ð¤¿¤º¤Ë¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
Æ£¸¶¡§´Ö°ã¤¤¤Í¤¨¡ª
¾å¿ù¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤Í¡ª
ÌøÂô¡§¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤«¤Ï¡©
½ÂÃ«¡§¤¢¡ª ¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÌøÂô¡§¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Í¤¨¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¾å¿ù¡§¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¾¡ª
½ÂÃ«¡§¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡ª ²¿¤«»²¹Í¤ËÅú¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸À¤¨¤¿¡ª ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª ¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¡È½é»²Àï¥é¥¤¥Ö¡É¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ä
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
»ä¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢4·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSUPER BEAVER¤Î ¥é¥¤¥Ö¡Ö¸½¾ì»ê¾å¼çµÁ 2025¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ò¤È¤ê»²Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ËSUPER BEAVER¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SUPER BEAVER¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î½é¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê16ºÐ¡Ë
Á´°÷¡§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª
½ÂÃ«¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¤¥¨¥â¥óÀèÇÚ¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¾å¿ù¡§ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª
½ÂÃ«¡§¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ½é¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¾å¿ù¡§»ä¡¢¾å¿ù¤Ï½ÂÃ«¤¯¤ó¤È¥¸¥ã¥Ñ¥Ï¥ê¥Í¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª ÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¤Î³Ø±àº×¤Ë2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
½ÂÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾å¿ù¡§¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡ª
½ÂÃ«¡§¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Í¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡©
Æ£¸¶¡§½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÍ§Ã£¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥â¥ó¥Ñ¥Á¤µ¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
½ÂÃ«¡§¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
Æ£¸¶¡§¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Öa-nation¡×¡© Do As Infinity¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
ÌøÂô¡§¤¿¤·¤«¡¢·»µ®¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
Æ£¸¶¡§·»µ®¤È¹Ô¤Ã¤¿¤«¤â¡£
½ÂÃ«¡§²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÆ£¸¶¤µ¤ó¡¢¤¢¤æ¡ÊÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤·¡£
¾å¿ù¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£
Æ£¸¶¡§¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª ¤Á¤²¤¨¤À¤í¡¢ÀäÂÐ¡ª
½ÂÃ«¡§³æ¹¥¤¬¤Í¡© ´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©
Æ£¸¶¡§¤É¤Ã¤Á¤â¤Á¤²¡¼¤À¤í¡ª
½ÂÃ«¡§ÌøÂô¤µ¤ó¤Ï¡©
ÌøÂô¡§²¶¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏGLAY¤«¤Ê¡© ¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤À¤±¤É¡¢¿ÆÉã¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏGLAY¤ÎÉðÆ»´Û¤À¤Ã¤¿¡£
Æ£¸¶¡§ÉðÆ»´Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª
ÌøÂô¡§¤·¤«¤â¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Î¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¼êÂ¦¤Î¤¹¤´¤¯Ã¼¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤Ç¡£
½ÂÃ«¡§ÌøÂô¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤ëÂ¦¤Í¡£
ÌøÂô¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª ÉñÂæÂ¦¤Ç¸«¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Ê¡Á¡ª
Æ£¸¶¡§ÉðÆ»´Û¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡Á¡ª
ÌøÂô¡§ÉðÆ»´Û¤Ã¤Æ¤ªËÙ¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤µ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¤è¤Í¡ª
¾å¿ù¡§¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡ª
ÌøÂô¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª
½ÂÃ«¡§¶åÃÊ²¼¤Î±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤Í¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤¢¤Î´¶¤¸¤Í¡£
ÌøÂô¡§¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¢¤ì¤¬½é¤Ç¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¡§»ä¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ç¤¹¡ª ³¤³°¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÌøÂô¡§¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª Ê¹¤¤¿¤¤¤è¡¼¡ª
----------------------------------------------------
3·î21ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11685Ä°¼è´ü¸Â 2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
SUPER BEAVER¡Êº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¾å¿ù¸¦ÂÀ¡¢Æ£¸¶¹ÌÀ¡¢ÌøÂôÎ¼ÂÀ¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ë
¡½¡½¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¶Ø¶ç!?
Æ£¸¶¡§¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÂô¡§¤Ê¤ó¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä·Ï¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¤â¤¦¡ª ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
SUPER BEAVER¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© »²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¡¼¤¹¡ª¡Ê18ºÐ¡Ë
½ÂÃ«¡§Ãé¹ð¤À¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª
Æ£¸¶¡§¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª
½ÂÃ«¡§ÆÃ¤ËºÇ¶á¡¢²æ¡¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀäÂÐ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª ÌøÂô¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
ÌøÂô¡§¤¨!?
½ÂÃ«¡§Ê¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
ÌøÂô¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½ÂÃ«¡§¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢²æ¡¹¤¬¡Öµ¤¤òÍø¤«¤»¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¡×¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤«¡£µ¤¤¬Íø¤¯¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Î²óÅú¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌøÂô¡§¤Ç¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤°¤é¤¤Æñ¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
½ÂÃ«¡§¤Ç¤·¤ç¡© ¤¢¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤é¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢1Ç¯·Ð¤¿¤º¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£
Æ£¸¶¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
½ÂÃ«¡§1Ç¯·Ð¤¿¤º¤Ë¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
Æ£¸¶¡§´Ö°ã¤¤¤Í¤¨¡ª
¾å¿ù¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤Í¡ª
ÌøÂô¡§¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤«¤Ï¡©
½ÂÃ«¡§¤¢¡ª ¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÌøÂô¡§¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Í¤¨¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¾å¿ù¡§¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¾¡ª
½ÂÃ«¡§¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡ª ²¿¤«»²¹Í¤ËÅú¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸À¤¨¤¿¡ª ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª ¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¡È½é»²Àï¥é¥¤¥Ö¡É¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ä
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
»ä¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢4·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSUPER BEAVER¤Î ¥é¥¤¥Ö¡Ö¸½¾ì»ê¾å¼çµÁ 2025¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ò¤È¤ê»²Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ËSUPER BEAVER¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SUPER BEAVER¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î½é¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê16ºÐ¡Ë
Á´°÷¡§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª
½ÂÃ«¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¤¥¨¥â¥óÀèÇÚ¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¾å¿ù¡§ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª
½ÂÃ«¡§¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ½é¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¾å¿ù¡§»ä¡¢¾å¿ù¤Ï½ÂÃ«¤¯¤ó¤È¥¸¥ã¥Ñ¥Ï¥ê¥Í¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª ÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¤Î³Ø±àº×¤Ë2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
½ÂÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾å¿ù¡§¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡ª
½ÂÃ«¡§¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Í¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡©
Æ£¸¶¡§½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÍ§Ã£¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥â¥ó¥Ñ¥Á¤µ¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
½ÂÃ«¡§¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
Æ£¸¶¡§¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Öa-nation¡×¡© Do As Infinity¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
ÌøÂô¡§¤¿¤·¤«¡¢·»µ®¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
Æ£¸¶¡§·»µ®¤È¹Ô¤Ã¤¿¤«¤â¡£
½ÂÃ«¡§²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÆ£¸¶¤µ¤ó¡¢¤¢¤æ¡ÊÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤·¡£
¾å¿ù¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£
Æ£¸¶¡§¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª ¤Á¤²¤¨¤À¤í¡¢ÀäÂÐ¡ª
½ÂÃ«¡§³æ¹¥¤¬¤Í¡© ´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©
Æ£¸¶¡§¤É¤Ã¤Á¤â¤Á¤²¡¼¤À¤í¡ª
½ÂÃ«¡§ÌøÂô¤µ¤ó¤Ï¡©
ÌøÂô¡§²¶¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏGLAY¤«¤Ê¡© ¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤À¤±¤É¡¢¿ÆÉã¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏGLAY¤ÎÉðÆ»´Û¤À¤Ã¤¿¡£
Æ£¸¶¡§ÉðÆ»´Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª
ÌøÂô¡§¤·¤«¤â¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Î¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¼êÂ¦¤Î¤¹¤´¤¯Ã¼¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤Ç¡£
½ÂÃ«¡§ÌøÂô¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤ëÂ¦¤Í¡£
ÌøÂô¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª ÉñÂæÂ¦¤Ç¸«¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Ê¡Á¡ª
Æ£¸¶¡§ÉðÆ»´Û¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡Á¡ª
ÌøÂô¡§ÉðÆ»´Û¤Ã¤Æ¤ªËÙ¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤µ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¤è¤Í¡ª
¾å¿ù¡§¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡ª
ÌøÂô¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª
½ÂÃ«¡§¶åÃÊ²¼¤Î±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤Í¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤¢¤Î´¶¤¸¤Í¡£
ÌøÂô¡§¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¢¤ì¤¬½é¤Ç¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¡§»ä¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ç¤¹¡ª ³¤³°¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÌøÂô¡§¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª Ê¹¤¤¿¤¤¤è¡¼¡ª
----------------------------------------------------
3·î21ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11685Ä°¼è´ü¸Â 2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/