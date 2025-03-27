¿·¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹¡¡¥Þ¥°¥í°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª¡È¿·Éô°Ì¡É¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡¡¡Ö°«¿È¡×¤Ã¤Æ¥Ê¥Ë¡©
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Þ¥°¥í¤¬°Â¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃíÌÜ¤ÏÀÖ¿È¤Ç¤â¥È¥í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö°«¿È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹¡¡¥Þ¥°¥í°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª
¡¡³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÃÛÃÏ¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏËÜ¥Þ¥°¥í¤Ç°®¤ëÆÃ¾å¤Î¤ª¤¹¤·¤¬¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö»é¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡ª¡×
¡¡ËÜ¥Þ¥°¥í¤Ï¡È³¤¤Î¥À¥¤¥ä¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Þ¥°¥í¤Î²¦ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡ÖÆüËÜ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿·Á¯¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×
¡¡°ìÊý¡¢Åìµþ¡¦Ë½§¤ÎÅ¹¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿²ÈÂ²¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¤¢¤¡¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡×
¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤è¤ê¹¥¤¡ª¡×
¡¡
¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥°¥í¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£³°¹ñ¿Í¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë³°¹ñ¿Í¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¡×
¡¡¸·Áª¤·¤¿Å·Á³¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¤Î¤»¤¿³¤Á¯Ð§¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö´°àú¡ª¡×
¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡¡
¡¡¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï¹âµé¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ñ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢2015Ç¯¤«¤é¹ñºÝÅª¤Ëµù³ÍÎÌ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥í¡£¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯´Öµù³ÍÏÈ¤¬Âç·¿¤Ï¤Ê¤ó¤È5³ä¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þ¥°¥í¿·»þÂå¡É¤ËÆÍÆþ¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¡È¥Þ¥°¥í¥°¥ë¥á¡É¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£
¡¡´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¥Þ¥°¥í¤ÎÄ®¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Î»°ºêµù¹Á¡£Âç¥È¥í¤Ç¤âÃæ¥È¥í¤Ç¤âÀÖ¿È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö°«¿È¡×¤È¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¡Ö°«¿È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¥Þ¥°¥í¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤´¤ÞÌý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿ËÜ¥Þ¥°¥í¤Î°«¿È¤Î¤ª»É¿È¤ò¡£
¡¡°«¿È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ï¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î²þÁ±¤ä¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤ÎÂçµÜ±ØÁ°¤ËµîÇ¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Þ¥°¥íÎÁÍý¤ÎÀìÌçÅ¹¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥Þ¥°¥í¤Î¾ÆÆù¡É¡£Ãæ¥È¥í¤ä´õ¾¯Éô°Ì¤Î¤Û¤ÛÆù¤Ê¤É¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë5¼ïÀ¹¤ê¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤ò¤µ¤Ã¤È¤¢¤Ö¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤È¤Ï°ã¤¦¹á¤Ð¤·¤µ¤È»õ¤´¤¿¤¨¤¬¥×¥é¥¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥Þ¥°¥í¥°¥ë¥á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹¡¡¥Þ¥°¥í°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª
¡¡³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÃÛÃÏ¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏËÜ¥Þ¥°¥í¤Ç°®¤ëÆÃ¾å¤Î¤ª¤¹¤·¤¬¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö»é¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡ª¡×
¡¡ËÜ¥Þ¥°¥í¤Ï¡È³¤¤Î¥À¥¤¥ä¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Þ¥°¥í¤Î²¦ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡ÖÆüËÜ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿·Á¯¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¤¢¤¡¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡×
¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤è¤ê¹¥¤¡ª¡×
¡¡
¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥°¥í¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£³°¹ñ¿Í¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë³°¹ñ¿Í¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¡×
¡¡¸·Áª¤·¤¿Å·Á³¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¤Î¤»¤¿³¤Á¯Ð§¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö´°àú¡ª¡×
¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡¡
¡¡¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï¹âµé¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ñ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢2015Ç¯¤«¤é¹ñºÝÅª¤Ëµù³ÍÎÌ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥í¡£¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯´Öµù³ÍÏÈ¤¬Âç·¿¤Ï¤Ê¤ó¤È5³ä¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þ¥°¥í¿·»þÂå¡É¤ËÆÍÆþ¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¡È¥Þ¥°¥í¥°¥ë¥á¡É¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£
¡¡´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¥Þ¥°¥í¤ÎÄ®¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Î»°ºêµù¹Á¡£Âç¥È¥í¤Ç¤âÃæ¥È¥í¤Ç¤âÀÖ¿È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö°«¿È¡×¤È¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¡Ö°«¿È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¥Þ¥°¥í¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤´¤ÞÌý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿ËÜ¥Þ¥°¥í¤Î°«¿È¤Î¤ª»É¿È¤ò¡£
¡¡°«¿È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ï¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î²þÁ±¤ä¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤ÎÂçµÜ±ØÁ°¤ËµîÇ¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Þ¥°¥íÎÁÍý¤ÎÀìÌçÅ¹¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥Þ¥°¥í¤Î¾ÆÆù¡É¡£Ãæ¥È¥í¤ä´õ¾¯Éô°Ì¤Î¤Û¤ÛÆù¤Ê¤É¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë5¼ïÀ¹¤ê¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤ò¤µ¤Ã¤È¤¢¤Ö¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤È¤Ï°ã¤¦¹á¤Ð¤·¤µ¤È»õ¤´¤¿¤¨¤¬¥×¥é¥¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥Þ¥°¥í¥°¥ë¥á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£