¥Ñ¥½¥³¥óÉÔÍ×¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î±ÇÁü¤òÄ¾ÀÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¡¡Ö»×¤¤½Ð¥Ó¥Ç¥ªÊÑ´¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡×
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥é¥È¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥Ê¥í¥°±ÇÁü¤òÄ¾ÀÜÆþÎÏ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö»×¤¤½Ð¥Ó¥Ç¥ªÊÑ´¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡×3¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯3·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤äHDMIÆþÎÏÂÐ±þ¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î°Û¤Ê¤ë3¥â¥Ç¥ë
¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥½¥³¥óÉÔÍ×¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ëÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢VHS¤ä8¥ß¥ê¡¢miniDV¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£microSD¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤äUSB¥á¥â¥ê¡¼¡Ê¤¤¤º¤ì¤âºÇÂç512GB¡Ë¤ËÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡£
ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤Ê¤É¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç±ÇÁü¤È²»À¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤ÇÏ¿²è¤ò³«»Ï/½ªÎ»²ÄÇ½¤Ç¡¢HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¥Ó¥Ç¥ªÊÑ´¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼1¡¡RS-AVREC1¡×¤Ï3·¿±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ä¥¢¥Ê¥í¥°²»¸»¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü2780±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¥Ó¥Ç¥ªÊÑ´¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼2¡¡RS-AVREC2¡×¤Ï5·¿±Õ¾½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ë²Ã¤¨¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü9280±ß¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¥Ó¥Ç¥ªÊÑ´¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼3¡¡RS-AVREC3¡×¤Ï5·¿±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤Û¤«¥²¡¼¥àµ¡¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤ÉHDMI¤«¤é¤Î±ÇÁü¤ò¥Ç¡¼¥¿²½²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï6Ëü5780±ß¡£