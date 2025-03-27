¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÇ¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ø¥À¥á¤Ê»ô°é´Ä¶¡Ù4Áª¡¡²þÁ±¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¨ÂÐ±þ¡ª
Ç¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¡Ö¥À¥á¤Ê»ô°é´Ä¶¡×4Áª
1.¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶
»ä¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤ä²»¡¢µÞ¤ÊÆ°¤¡¢¶¯¤¤¹á¤ê¤Î¤¹¤ë¤â¤Î¡¢Â¾¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ä¿Í´Ö¤È¤Î²áÅÙ¤ÊÀÜ¿¨¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Áû¤¬¤·¤¤²ÈÄí¤äÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤ëÍèµÒ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ò¹¯ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤¬ÀÅ¤«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2.ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê´Ä¶
Ç¤ÏÈó¾ï¤ËåºÎï¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê´Ä¶¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©´ï¤¬Àö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿²¾²¤¬ÉÔ·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¤ÏÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÒÀ¸¾õÂÖ¤¬°¤¤¤È¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤á¤ÆÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤ÊÁÝ½ü¤È±ÒÀ¸´ÉÍý¤¬¡¢Ç¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.±¿Æ°¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶
Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¿²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼íÎÄËÜÇ½¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê±¿Æ°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±¿Æ°¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈîËþ¤ä¶ÚÎÏÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤ä±¿Æ°¤Ç¤¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ç¤ÏÂà¶þ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÊÉ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤â¹©É×¤·¤ÆÇ¤¬Í·¤Ù¤ë²È¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó±¿Æ°¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÌäÂê¤ä·ò¹¯ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
4.¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ä¶
Ç¤ÏÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¹¥¤àÆ°Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿´Ä¶¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´°Á´¼¼Æâ»ô¤¤¤Ç¼Ò²ñÅª¤Ê»É·ã¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ç¤ÏÂà¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê·ò¹¯¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤äÂ¾¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤ò´¶¤¸¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹½¤¤¤¹¤®¤ÏNG¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÍ·¤Ó¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤è¤¦
Ç¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥À¥á¤Ê»ô°é´Ä¶¡×¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ
Ç¤ÏÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤Î¶¯¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¡£±£¤ì¾ì½ê¤ä¹â¤¤¾ì½ê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤äÄÞ¤È¤®¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»É·ã¤ÎÄó¶¡
Ç¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Õ¥§¥¶ーÉÕ¤¤ÎËÀ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Í·¤Ó¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁëºÝ¤Ë¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Î³ÎÊÝ
Áû²»¤ä¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ç¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿²¤ë¾ì½ê¤ÏÀÅ¤«¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÜ¤·Êý
Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤È¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤äÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦¾ð¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Ç¤Î¿´¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢ÌµÍý¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î²þÁ±ºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Î·ò¹¯¤È¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤¿»ô°é´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤»ô°é´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê²»¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÇ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°¦Ç¤ÎÀ³Ê¤ä½¬À¤òÃÎ¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)