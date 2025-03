「My feet are asleep」の意味は？「足が寝ている」ってどういうこと！？【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「足がしびれた」でした!

「My feet are asleep」は、長時間座ったり正座をしたりして、足がしびれて動かしにくくなる状態を表すときに使います。

片足だけしびれた場合は、「My foot is asleep.」と言いましょう。

「I sat cross-legged for too long. My feet are asleep!」

(長い間あぐらをかいてたら、足がしびれちゃった!)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。