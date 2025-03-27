¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¡ÖBOW AND ARROW¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿±©À¸·ë¸¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¡SML¼Ò¤¬²òÀâ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¡Ê£³£°¡Ë¤Îà¤³¤À¤ï¤êá¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÇÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê£³£´¡Ë³Ú¶Ê¡Ö£Â£Ï£×¡¡£Á£Î£Ä¡¡£Á£Ò£Ò£Ï£×¡×¡Ê¥Ü¥¦¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥í¡¼¡Ë¤Î£Í£Ö¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¤é¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈäÏª¡£¶¥µ»¤Î¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÆñÅÙ¤Îµ»¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¼Ò¡Ê£Ó£Í£Ì¼Ò¡Ë¤Ï£²£·Æü¡¢±©À¸¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Î²òÀâ¤ò¸øÉ½¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ë¤ò¡¢±©À¸¤µ¤ó¤¬Ä·¤Ö¤Î¤Ï¡¢Æ°¤½Ð¤·¤«¤é£´£µÉÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¡¢ÏµÖ¿¸÷¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤ÇºÇ½é¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ä¤êÌó£²Ê¬¤Ç£¶¤Ä¤â¤Îµ»½ÑÍ×ÁÇ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±©À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦ÁªÂò¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÇÌëÂë½ã¤¬£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÄ·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¶¥µ»¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â¡¢±©À¸¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Î¤à¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê»×¤¤¤äÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ä¤¿¤Á¤¬Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ä±©À¸·ë¸¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁ´ÎÏ¡¢ºÇ¹â·æºî¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£ºÇ¶¯¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÂ¿¤¯¤Ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë