ZOZOは、人気TVアニメ「ONE PIECE」と、ZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを3月28日から受注販売する。

「ONE PIECE」とコラボレーションした同企画では、イラストレーターの坂内若氏、NAKAKI PANTZ氏、百々田氏の3名が描き下ろした11キャラクターのイラストを使用したTシャツやフーディー、アクリルブロックなど全12型をZOZOTOWN限定で販売する。さらに、ファッションブランド「mastermind JAPAN（マスターマインド・ジャパン）」と「HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）」が「ONE PIECE」とコラボしたアイテムをZOZOVILLAで後日販売予定とのこと。詳細は、ZOZOVILLA公式Instagramで知らせる。

［小売価格］

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ルフィ＆ハンコック（2色展開）：6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ゾロ＆サンジ（2色展開）：6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ナミ＆ロビン（2色展開）：6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ビビ＆レベッカ（2色展開）：6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS クロスギルド（2色展開）：6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN ZIPUP HOODIE（5種展開）：1万3200円

ONE PIECE × ZOZOTOWN GAME SHIRTS（5種展開）：9900円

ONE PIECE × ZOZOTOWN TOTE：4500円

ONE PIECE × ZOZOTOWN CAP：5000円

ONE PIECE × ZOZOTOWN ACRYLIC BLOCK STAND（5種展開）：3850円

ONE PIECE × ZOZOTOWN POSTER（5種展開）：2750円

ONE PIECE × ZOZOTOWN STICKER SET：2200円

（すべて税込）

［受注販売期間］3月28日（金）正午〜4月21日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がある

ZOZO＝https://corp.zozo.com