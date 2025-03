ZOZOは、人気TVアニメ「ONE PIECE」と、ZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを3月28日から受注販売する。

「ONE PIECE」とコラボレーションした同企画では、イラストレーターの坂内若氏、NAKAKI PANTZ氏、百々田氏の3名が描き下ろした11キャラクターのイラストを使用したTシャツやフーディー、アクリルブロックなど全12型をZOZOTOWN限定で販売する。さらに、ファッションブランド「mastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)」と「HYSTERIC GLAMOUR(ヒステリックグラマー)」が「ONE PIECE」とコラボしたアイテムをZOZOVILLAで後日販売予定とのこと。詳細は、ZOZOVILLA公式Instagramで知らせる。

[小売価格]

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ルフィ&ハンコック(2色展開):6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ゾロ&サンジ(2色展開):6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ナミ&ロビン(2色展開):6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS ビビ&レベッカ(2色展開):6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN T−SHIRTS クロスギルド(2色展開):6600円

ONE PIECE × ZOZOTOWN ZIPUP HOODIE(5種展開):1万3200円

ONE PIECE × ZOZOTOWN GAME SHIRTS(5種展開):9900円

ONE PIECE × ZOZOTOWN TOTE:4500円

ONE PIECE × ZOZOTOWN CAP:5000円

ONE PIECE × ZOZOTOWN ACRYLIC BLOCK STAND(5種展開):3850円

ONE PIECE × ZOZOTOWN POSTER(5種展開):2750円

ONE PIECE × ZOZOTOWN STICKER SET:2200円

(すべて税込)

[受注販売期間]3月28日(金)正午〜4月21日(月)11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がある

ZOZO=https://corp.zozo.com