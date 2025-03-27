¡ÖÆÉ¤ß¡×¤¬¶ì¼ê¤Ê¤é¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö½ñ¤¡×¤¬¶ì¼ê¤Ê¤é²Î¤Ç¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎàÆÀ°Õá¤ò¿¤Ð¤¹ICT¶µºà¡¢Á´¹ñ¤Ë³ÈÂçÃæ
¶áÇ¯¡¢¿Í¡¹¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Âð¤Ç¤ÎºßÂð¶ÐÌ³¤ä¤äÎ¹Àè¤Ç¤Î¡Ö¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ÉÆ¯¤¯¾ì½ê¤âÍÍ¡¹¤À¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ»þ´Ö¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤ÏÂç¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»Ò¤É¤â¡¦³Ø¹»¤Îà³Ø¤Ó»Ù±ç¥Ë¡¼¥ºá¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯3·î25Æü¡¢¤½¤Îµ¼ÔÀâÌÀ²ñ¤¬Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ù¥Í¥Ã¥»¤¬Å¸³«¤¹¤ëICT³Ø½¬¶µºà¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤°¥é¥ó¥É¡×¤¬¤¢¤ë¡£
ÌäÂêÊ¸¤ÎÆÉ²ò¤Ê¤É¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤Î³Ø½¬¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëàÆÉ¤ß½ñ¤á¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¶µºà¤À¡£
»ùÆ¸¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤äÈ¯Ã£ÆÃÀ¤Î´ðÁÃ¥¹¥¥ë¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿à³Ø¤ÓÊýá¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ùÆ¸¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤Ï...
ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦ÉÛÀî¿¿Æó¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¤Þ¤ë¤°¥é¥ó¥É¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
´¨²Ï¹¾»Ô¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤°¥é¥ó¥É¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯ÅÙ¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï2¡Á4Ç¯À¸¤ÏÁ´°÷¡¢5¡¦6Ç¯À¸¤Ï´õË¾¤¹¤ëÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÉÛÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Êà¸ú²Ìá¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£³Ø¹»¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈÄ½ñ¤ò¸«¤Æ½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤¬¡¢¼ª¤Ç³Ð¤¨¤ëÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¶µ»Õ¤ÎÈÏÆÉ¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç³ØÎÏ¤Î¹â¤¤»Ò¤É¤â¤¬¡¢µ²±ÎÏ¤ËÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤ËÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Æ±¤¸À®²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¡¢·ë²Ì¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¤è¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡×
¤Þ¤ë¤°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤ÈÆÉ¤ß½ñ¤¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤òÌó30Ê¬¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡£¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÙ¤«¤¤Å¬À¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼«Æ°¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤¿¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡Ö»ë³ÐÍ¥°Ì¡×¤Ç´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ê»ùÆ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎãÊ¸¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç´Á»ú¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¡£Ê¹¤¤¤¿²»¤Î¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡ÖÄ°³ÐÍ¥°Ì¡×¤Ç´Á»ú¤Î½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê»ùÆ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉôÉÊ¤ò°Õ¼±¤¹¤ëà¤ª¤Ü¤¨¤¦¤¿á¤Ç´Á»ú¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê¡Ö¤Ç¤¤¿¡×¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡¦»ØÆ³¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÀèÀ¸¸þ¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ë¤°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤äºë¶Ì¸©¹ãÁã»Ô¡¢·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î1.8ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ç¤Ï25Ç¯4·î¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®À©¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¡Ö¥Ù¥Í¥Ã¥»¹âÅù³Ø±¡¡×¤ò³«¹»¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ÇÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë²Õ½ê¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡Ö¿Ê¸¦¥¼¥ß¢åRoute Be¡×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁ´¹ñ¤ËÍ§Ã£¤¬ºî¤ì¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀìÍÑ¶µºà¤òÆ³ÆþÍ½Äê¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢àÆÀ°Õá¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£