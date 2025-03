『J“THE WALKERS IN TOWN 2025”』キービジュアル

最前線の音楽とカルチャーを体感する『JOHNNIE WALKER BLACK RUBY presents “THE WALKERS IN TOWN 2025”』が、4月2日から4月7日まで渋谷・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで開催。今年のイベントには、Daichi Yamamoto、さらさ、鈴木真海子、bird、BIGYUKI、NAGAN SERVERら多彩なアーティストが出演し、ジャンルを超えたライブパフォーマンスが繰り広げられる。

世界180以上の国々で酒類ブランドを展開するディアジオ社(英国)が所有し、キリンビール株式会社が販売する世界 No.1※1スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」は、『JOHNNIE WALKER BLACK RUBY presents “THE WALKERS IN TOWN 2025”』を4月2日から4月7日まで渋谷にある MEDIA DEPARTMENT TOKYOで開催する。※1 IMPACT DATABANK 2023 に基づく販売数量

2023年から期間限定で開催し毎年ご好評いただいている『THE WALKERS IN TOWN presented by JOHNNIE WALKER』が、今年は「ジョニーウォーカー」から7年半ぶりの通年新商品「ジョニーウォーカー ブラックルビー」の発売を記念し、『JOHNNIE WALKER BLACK RUBY presents “THE WALKERS IN TOWN 2025”』として、これまでと一味違った新たな空間を演出。多様なカルチャーと新たなムーブメントが誕生し続ける渋谷というエリアはそのままに、「ジョニーウォーカー」とカルチャーのつながりを体現したスペースが、今回は「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に登場。

新商品をいち早く体験できる場として、「ジョニーウォーカー ブラックルビー」を使用したハイボールやカクテルを提供するほか、日々カルチャーを前進させ続ける人々“THE WALKERS”による、音楽ライブ、DJ 、アートを楽しむことができる体験型イベントとなっている。

会場では、「ジョニーウォーカー ブラックルビー」を使用したハイボールやカクテルを飲みながら、ジャンルを越えて歩み続けるアーティスト“THE WALKERS”による特別なライブや DJ を楽しむことができる。出演アーティストとして、昨年国内8都市を巡るワンマン・ツアーを大盛況に終えた「Daichi Yamamoto」や、ラップユニット「chelmico」のメンバーであり、ソロアーティストとしても活動、近年 TVCM への楽曲提供など活躍の幅を広げる「鈴木真海子」。2021 年のデビュー後わずか 1 年で FUJI ROCK FESTIVAL'22 への出演を果たし、その後国内外の大型フェスに多数出演。音楽活動だけに留まらず美術作家、アパレルブランドのバイヤー、フラダンサーなど、マルチに活動を展開する「さらさ」他、9 組の出演が決定した。今後もさらに出演者は追加予定。(ライブの日程や詳細はイベント公式サイトで随時更新)。<LIVE>BIGYUKI / bird / brkfstblend / Daichi Yamamoto / Julia Shortreed / Julia T akada / NAGAN SERVER /大比良瑞希 / さらさ / 鈴木真海子 / 長塚健斗&井上幹(WONK) / 11 / and more…<DJ>Coming soon…

今回新たな企画として、アーティストとんだ林蘭氏とのファションコラボが実現した。会場内では、とんだ林氏による「ジョニーウォーカー ブラックルビー」をイメージして制作したファッションアイテムの展示に加え、オリジナルコラボ T シャツが当たる SNS キャンペーンを実施。様々な作品を通して自身のカルチャーを発信し続けているとんだ林氏によって表現される「ジョニーウォーカー ブラックルビー」の世界観を、ファッションを通して体感できる。

音楽やアートに囲まれた環境の中で「ジョニーウォーカー ブラックルビー」を使用したクラシックスタイルのハイボールをはじめ、バーテンダー・大場文武氏(恵比寿 unknown オーナー)が監修したスパイシーなコーラハイボール、ブラックルビーの特徴を活かした甘く飲みやすいカクテル「ジョニーブラックルビー ベリークーラー」を提供する。