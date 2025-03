韓国から新たな輝きが誕生──STARSHIPエンターテインメントが送り出す次世代ガールズグループ、KiiiKiii(キキ)。平均年齢16歳、無限の可能性を秘めた彼女たちは、Rolling Stoneの世界14カ国/地域の編集部が選出する「Future 25」にて、2025年に本国アメリカで唯一選ばれたK-POPグループであり、以前から日本でも注目を集めている。6曲入りのデビューEP『Uncut Gem』には、フレッシュな感性と”自分らしさ”を貫くメッセージが詰まっており、音楽・ビジュアル・ストーリーすべてにおいてKiiiKiiiならではの世界観を提示。そんな話題のKiiiKiiiに、Rolling Stone Japanがメールインタビューを敢行。デビュー曲に込めた想いや、制作の裏話、そして5人の個性が光るパーソナルな一面まで、たっぷりと語ってくれた。

※한국어 버전은 일본어 버전 이후 확인하실 수 있습니다.Korean version of the interview is available after the Japanese version (link).ーデビュー曲「I DO ME」は”自分らしさ”がテーマですが、ボーカルやパフォーマンスのなかで「ここは自分の色を一番出した!」という瞬間があれば教えてください。JIYU(ジユ) 〈손 끝엔 나비, Thats my living ring, 내 걱정 NO, 난 나답게 더 빛나져(指先に蝶々、それが私の生き様、心配はいらない、私は私らしくもっと輝く)〉というパートで、私の個性を一番よく表現できたと思います! このパートを歌うとき、より堂々としていて、自分らしい姿とボーカルでステージに立てると思います。LEESOL(リソル) 〈콩 무당벌레(豆のてんとう虫)〉というパートが、ボーカル的にもパフォーマンス的にも私らしさを最もよく表せた部分だと思います。SUI(スイ) 「I DO ME」のフリーコーラスの〈feel the breeze〉のパートだと思います! 幻想的で、そよ風のように曲の雰囲気が変わるパートで、この部分が私の色をよく表していると思います。HAUM(ハウム) ボーカルパートが終わった後、全員でダンスだけを踊る部分があるんですが、そのパートがこの曲のナチュラルでガーリーな雰囲気を一番うまく引き出していると思います。KYA(キヤ) 私は、自分の導入パートでボーカルとパフォーマンスの両方で「私らしさ」を見せられたと思います! 特別な私だけの声のトーンが際立つパートですし、最後のジェスチャーも毎回音楽番組のスタイリングに合わせて変えていたので、自分をよく表現できたパートだと思います!ーその他、デビューEP『UNCUT GEM』収録曲で皆さんがお気に入りの曲があれば教えてください。またどうしてお気に入りなのか理由も聞かせてもらえますか?JIYU 私は「BTG」が一番好きです! 初めて聴いた時からずっとお気に入りで、ラップパートとボーカルパートのギャップや曲の転換ポイントなどが鳥肌が立つほど魅力的です。全体的な雰囲気も神秘的で幻想的なので、本当に大好きな曲です。LEESOL 「I DO ME」です! 自由なKiiiKiiiの姿がよく表現されているからです。そしてこの曲を思い出すと、準備しながらメンバーたちと過ごした素敵な思い出がたくさん浮かんで、気分が良くなります。SUI 私も「I DO ME」が一番好きです。メンバーと一緒にこの曲を準備しながらたくさんの幸せな思い出を作ることができましたし、私たちがこの曲で活動を始めたので、より意味深いと思います! そして何より、「I DO ME」のステージでは心から楽しんで、幸せな気持ちでパフォーマンスできるからです。HAUM 一番好きな曲は「GROUNDWORK」です。私たちの想いが込められた曲でもあり、KiiiKiiiらしさがよく表れている曲だと思うからです。KYA 今回のアルバムで私が一番好きな曲は「BTG」です! ボーカルとラップがバランスよくミックスされていて、ヒップホップベースの曲なので、何度も聴きたくなるんです!ーKiiiKiiiを語る上で、ビジュアルも大切な要素の一つだと思いますが、「I DO ME」のミュージックビデオでは、どんな世界観を伝えたかったですか?JIYU 自由で、自分らしく自然な魅力や姿をお見せしたいと思いました! 何か正解に縛られるのではなく、本当に「私らしさ」を伝えたかったんです。LEESOL リラックスしていて自由な雰囲気を届けたかったです。SUI 「I DO ME」を通じて自由な雰囲気を伝えたかったんですね。無理に何かを作り込んで表現するのではなく、本当にありのままの自然さを見せたかったです。HAUM 「I DO ME」はその言葉の通り、私たちの自由な姿をストレートに表現した曲なので、心地よくて安心感のある雰囲気をそのまま感じていただけたら嬉しいです。KYA 私たちは「I DO ME」のMVを通して、私たちの自由さと自然体、そして明るく前向きな雰囲気を表現して伝えようとしました。ーEP『UNCUT GEM』のアートワークやビジュアル撮影の現場で印象的だったことは何かありますか?JIYU 用意していただいたすべてのものがとても可愛くてKiiiKiiiらしくて、現場では本当に楽しくてワクワクしました! 特に今回のアルバムではいろいろなコンセプトやスタイリングに挑戦したので、そのたびに変わっていく自分の姿を見るのが面白くて新鮮でした! 「BTG」の撮影では髪を染めたり、新しい雰囲気のメイクにも挑戦して、とても楽しくて不思議な体験でした。LEESOL いろんなスタイリングに挑戦できたのが新鮮で、とても意味のある時間でした!SUI 私たちのウェブサイトのために「ジャム工場」のコンセプトフォトを撮ったときに、KiiiKiiiのエプロンや帽子など、かわいくてバリエーション豊かなアイテムを使って撮影したんですが、そのときのKiiiKiiiらしい小物たちがユニークで印象に残っています。HAUM 「DEBUT SONG」の撮影をイギリスで行ったとき、全員でLED傘を持って撮影しました。雨の日に楽しく撮影した思い出があります。KYA 今回のアルバムの準備では本当にたくさんのコンセプトで撮影を行いましたが、いろんなスタイリングや撮影方法を経験する中で、表情やコンセプトを理解して表現する力がかなり伸びたと思います。ー楽曲制作(レコーディングやディレクション)のときに、プロデューサーやディレクターから言われ て印象に残っているアドバイスはありますか?JIYU タイトル曲「I DO ME」のレコーディングのとき、ディレクターさんから「細かい部分も大事だけど、歌詞の意味を考えながら自分のスタイルで歌ってみて」とアドバイスをいただいたことが印象に残っています。LEESOL 「リラックスして、自分のやりたいようにやってみて!」という言葉が、自信を持つ大きな助けになりました。SUI 「I DO ME」のパフォーマンス練習中に、どんな表情やジェスチャーを見せようかと考えるよりも、メンバーたちと楽しみながら「I DO ME」のメッセージに集中するのがいいというディレクションをいただきました。ステージでもKiiiKiiiらしい自然体をお見せするために、「ありのまま楽しむ姿を見せよう」というアドバイスがとても心に残っています。HAUM 「I DO ME」の練習中に、「できるだけ自然でナチュラルな姿を大事にするといいよ」とアドバイスしていただいたのが印象に残っています。KYA 私は自分の笑顔に自信がなくて、撮影のときも自然に笑うよりは、いつも決まった表情を作っていました。でも、監督さんが私の自然な笑顔が映った映像を見せてくださって、「十分に素敵に映ってるよ」と言ってくださったことがとても記憶に残っています。その言葉のおかげで、それ以降笑顔の練習をたくさんしました。ーメンバーのなかで、歌やダンスの練習中に「こだわりがめちゃくちゃ強い」「細かいところまで気づく」と思うのは誰ですか? その理由も教えてください。JIYU SUIは見落としがちなポイントまで話してくれて、一緒に練習しているときに「ここももう一度合わせてみよう」と言ってくれたりするのでので、練習中に細かくチェックしてくれていると思います!LEESOL やっぱり JIYUです。リーダーということもあって、グループ練習のときに細かいディテールまで気を配っていると思います!SUI JIYUだと思います。リーダーとしてグループ練習のときにより細かい部分まで全体を見てくれていて、 JIYUの性格自体も几帳面でしっかりしているので、そう感じます。HAUM 私たちはみんなで気を配ってクオリティを上げることを大切にしているんですが、普段はJIYUがリーダーとして特にしっかり合わせようと頑張ってくれていると思います。KYA やっぱりリーダーの JIYU お姉さんだと思います。いつも練習をうまくリードしてくれて、細かい部分まで丁寧にチェックしてくれるんです。ーボーカルパートについて、歌うときにそれぞれ大切にしていること、意識していることがあれば 教えてください。JIYU 私は歌詞の内容や感情をしっかり伝えることを特に意識して歌うタイプです! 「I DO ME」でもブリッジパートの歌詞の意味や雰囲気がうまく伝わるように気を配っていました。LEESOL どのパートであっても、ニュアンスや感情の表現を大切にすることが重要だと思っています。SUI 自分の声の色をしっかり出しつつ、他のメンバーとバランスよく調和することが大事だと思います!HAUM 私はいつも自分のパートを歌うとき、その雰囲気や感情をしっかり込めて歌うようにしています。「I DO ME」の場合は、ファルセットで歌うパートに特に集中して表現しています。KYA 私はまず曲をしっかり理解して、その雰囲気に合った表現ができるように意識して歌うことが一番大切だと思っています。今以上にもっと新しいスタイルや表現をお見せしたいです(HAUM)ー今後挑戦してみたい音楽ジャンルやスタイルはありますか?JIYU KiiiKiiiはデビュー当初から様々なジャンルやスタイルに挑戦してきたので、これからも「KiiiKiiiらしさ」を保ちながら、まだやったことのない新しいスタイルにも挑戦してみたいです!LEESOL いろんなジャンルに挑戦してみたいです!SUI 様々なジャンルにチャレンジしたい気持ちが強いです! 特に、私たちのボーカルカラーがよく映えるバンドスタイルやアコースティックジャンルにはぜひ挑戦してみたいです。HAUM 今回のアルバムではできる限り多様な姿をお見せすることができましたが、それでも今以上にもっと新しいスタイルや表現をお見せしたいです! なので、パフォーマンス中心の曲にも挑戦してみたいと思っています。KYA 私が音楽に興味を持つきっかけになったのはバラードというジャンルでした。でも練習生のときは評価用の曲を準備する関係で、主にポップスやK-POPを練習していたので、いつかチャンスがあればぜひバラードに挑戦してみたいです。©STARSHIP ENTERTAINMENTー他のアーティストの楽曲やパフォーマンスでインスピレーションを受けたものはありますか?JIYU 練習生の頃から、海外・国内問わずたくさんのアーティストの楽曲を聴いてステージを見ながら、本当に多くのことを学びました! ステージでの姿勢や、ユニークなコンセプトの曲もこんなふうに表現して解釈できるんだとたくさん知ることができて、いろんなアーティストの方々からたくさんのインスピレーションを受けたと思います。LEESOL さまざまなアーティストのステージを参考にして、多くのインスピレーションを受けました。SUI 練習生の頃からTori Kellyさんの曲が好きでよく聴いていたので、ボーカル面で大きな影響を受けたと思います。HAUM 特定の曲からインスピレーションを受けたわけではありませんが、私たちだけでいるときの楽しいバイブスを表現したいという意見があり、それに合う映像を探してたくさん練習しました。KYA 私は小さい頃から本当にたくさんのアーティストのステージや音楽を見て聴いて、たくさん学び、たくさん感じてきました。いろんな映像やステージを見ながら、自分のものにする練習をたくさんしてきました。ーSTARSHIPエンターテインメントの先輩グループ(MONSTA X、IVEなど)から学んだことや、影響を受けた点はありますか?JIYU 今回デビューして先輩方にお会いする中で、本当にプロらしく笑顔を絶やさず、アーティストとして素敵に活動されている姿を見て、私もああいうふうに成長していきたいと強く思いました!LEESOL 先輩方が見せてくださるかっこいい姿を見習って、私たちKiiiKiiiももっと頑張って、素敵な姿をお見せできるようにしたいです!SUI いつも素晴らしいステージを見せてくださって、ファンの皆さんに良い影響を与えている先輩方を見て、私もそんなアーティストになりたいと思いました。HAUM 私たちは練習生の頃から先輩方の映像をたくさん見てきたのですが、ステージに立つときの姿勢やカメラへの視線の角度、演技的な表現などをたくさん参考にしています。KYA 私はIVEの先輩方の映像を見ながら、ステージマナーについてたくさん学びました。ー日本のファンにも注目されていますが、日本の文化・音楽・ファッションなどで興味のあるものはありますか? また、日本で行ってみたい場所や挑戦したいことは?JIYU まず、日本のファンの皆さんにたくさん注目していただけること、本当に感謝しています。私は普段から日本にとても興味があって、日本に行ってみたい気持ちも強いし、やってみたいこともたくさんあります! まずは大阪や東京に行ってみたいし、日本の音楽についてももっと知りたいです!LEESOL メンバーみんなで日本旅行に行ってみたいです! それから、もしチャンスがあれば、いつか東京ドームのステージに立ってみたいです。SUI 日本の文化やファッションに興味があります!札幌や大阪にメンバーと一緒にぜひ行ってみたいし、日本のステージにも必ず立ってみたいです!HAUM 私はよくJ-POPを聴くのですが、いつか機会があればカバーしてみたい気持ちがあります。そして以前、日本の大阪に行ったことがあるのですが、とても素敵な思い出として残っていて、メンバーたちとも一緒に行ってみたいと思っています。KYA 私は昨年の夏にも日本を旅行したくらい、日本旅行が本当に大好きなんですが、今度は冬に福岡にぜひ行ってみたいです!ー最後に皆さんの「KiiiKiiiで叶えたい夢」を教えてください。JIYU KiiiKiiiとして、KiiiKiiiらしくこれからもずっとかっこよく成長していきたいですし、多くの方に幸せとポジティブなエネルギーを届けられるグループになれたら嬉しいです!LEESOL KiiiKiiiというチームのいろんな魅力をお見せしたいです!そしてKiiiKiiiを通して、世界中にK-POPをもっと広めるチャンスがあればいいなと思っています!SUI これからたくさんの方々に、私たちのチーム名のように”幸せな笑顔”とエネルギーを届けたいです。そして、さまざまなスタイルをKiiiKiiiらしく表現して、見るたびにもっと気になるチームになるのが私たちの夢です!HAUM 今よりもっと多くの人々に笑顔と幸せを届けられるグループになりたいです!KYA KiiiKiiiがたくさんの方に癒しと幸せを届けて、忙しくて大変な日々の中でも、私たちを見ている時間だけは何も考えずに笑ってもらえる、そんな存在になれたら嬉しいです。KiiiKiii(キキ)EP『UNCUT GEM』配信中配信リンク:https://orcd.co/presave_uncutgemレーベル:Starship EntertainmentTracklist:1. DEBUT SONG2. GROUNDWORK3. I DO ME4. THERE THEY GO5. BTG6. 한 개뿐인 (ONE OFF)Website: https://kiiikiii.kr/Instagram: https://www.instagram.com/kiiikiii.officialX: https://x.com/we_kiiikiiiTikTok: https://www.tiktok.com/@kiiikiii_officialFacebook: https://www.facebook.com/KiiiKiii.officialYouTube: https://www.youtube.com/@KiiiKiii_starshipInterviewKiiiKiii가 밝히는, 자유로운 마인드와 긍정적인 에너지의 원천은?한국에서 새로운 빛이 탄생했다──STARSHIP 엔터테인먼트가 선보이는 차세대 걸그룹, KiiiKiii(키키). 평균 연령 16세, 무한한 가능성을 지닌 이들은, Rolling Stone의 전 세계 14개국/지역 편집부가 선정한 'Future 25'에서 2025년 본국인 미국에서 유일하게 선정된 K-POP 그룹이며, 이전부터 일본에서도 주목을 받고 있다.6곡이 수록된 데뷔 EP 『Uncut Gem』에는 신선한 감성과 자기다움을 관통하는 메시지가 담겨 있으며, 음악, 비주얼, 스토리 모든 면에서 KiiiKiii만의 세계관을 보여준다.이처럼 화제를 모으고 있는 KiiiKiii에게 Rolling Stone Japan이 이메일 인터뷰를 진행. 데뷔곡에 담긴 생각부터 제작 비하인드, 그리고 다섯 멤버의 개성이 빛나는 퍼스널한 면모까지, 아낌없이 이야기해주었다.ー데뷔곡 「I DO ME」는 '자기다움'이 테마인데, 보컬이나 퍼포먼스에서 '여기가 내 색깔을 가장 잘 보여줬다!'라고 생각하는 순간이 있다면 알려주세요.지유: 저는 손 끝엔 나비, Thats my living ring, 내 걱정 NO, 난 나답게 더 빛나져 파트에서 제 색깔을 잘 보여 줬다고 생각합니다! 이 파트를 할 때 더 당당하고 저다운 모습과 보컬로 무대를 했던 것 같습니다!이솔: 콩 무당벌레 파트에서 보컬적으로나 퍼포먼스적으로나 제 색깔을 가장 잘 보여 준 것 같습니다.수이: I DO ME 프리 코러스 feel the breeze 파트라고 생각하는데요! 몽환적이고 산들바람처럼 곡의 분위기가 바뀌는 부분인데 이 파트가 저의 색깔을 잘 보여 준 것 같습니다.하음: 보컬 파트가 다 끝난 후에 다같이 댄스만 추는 부분이 있는데, 이 곡의 자연스럽고 소녀스러운 느낌을 제일 잘 살려 주는 부분이라고 생각합니다.키야: 저는 제 도입부에서 보컬과 퍼포먼스 둘 다 저다움을 보여드렸다고 생각하는데요! 특별한 저만의 음색이 돋보이는 파트이고 마지막 제스처를 매 음방마다 그날의 스타일링에 따라 다르게 했기 때문에 저를 잘 표현한 파트라고 생각합니다!ー데뷔 EP 『UNCUT GEM』에 수록된 곡 중에서 가장 좋아하는 곡이 있다면 알려주세요. 그리고 그 곡을 좋아하는 이유도 함께 들려주세요.지유: 저는 BTG 곡을 가장 좋아합니다!! 처음 들었을 때부터 최애곡이었는데 랩 파트와 보컬 파트의 반전 차이 매력과 곡 전환 포인트들이 너무 좋아서 소름 끼쳤기 때문입니다! 전체적인 느낌도 신비롭고 몽환적이라 너무 좋아하는 곡입니다!이솔: I DO ME 입니다! 자유로운 키키의 모습이 잘 담겨있기 때문입니다. 또 노래를 떠올렸을 때 준비하는 과정에서 멤버들과 쌓은 좋은 추억들이 많이 생각나서 기분이 좋습니다.수이: I DO ME를 가장 좋아합니다. 멤버들과 I DO ME를 준비하면서 행복한 추억들이 많이 쌓였고 저희의 첫 활동 곡이다 보니 더 의미가 깊은 것 같습니다! 그리고 무엇보다 I DO ME 무대를 할 때 정말 즐기면서 행복한 감정으로 임할 수 있기 때문입니다.하음: 가장 좋아하는 곡은 GROUNDWORK이고, 저희의 내용을 담고 있는 곡이면서 KiiiKiii를 잘 표현해 주는 곡이라고 생각하기 때문입니다.키야: 제가 이번 앨범에서 제일 좋아하는 곡은 BTG입니다! 보컬과 랩이 적절하게 섞여있고 힙합 베이스인 곡이라 계속 듣게 되는 것 같습니다!ーKiiiKiii를 이야기할 때 비주얼도 중요한 요소 중 하나라고 생각하는데, 「I DO ME」뮤직비디오를 통해 어떤 세계관이나 분위기를 전하고 싶었나요?지유: 자유롭고 나대로 자연스러운 매력과 모습들을 보여 드리고 싶었습니다! 뭔가 정답에 얽매여 있기보다 정말 나다운 매력을 전달하고 싶었습니다!이솔: 편안하고 자유로운 분위기를 전달하고 싶었습니다.수이: I DO ME를 통해 자유로운 분위기를 전달하고 싶었는데요. 억지로 뭔가를 만들어 표현하기 보다는, 정말 있는 그대로의 자연스러움을 보여 드리고 싶었습니다.하음: I DO ME는 말 그대로 자유로운 저희를 직접적으로 표현한 곡이기 때문에 편하면서 안정감 있는 분위기를 그대로 느끼면 좋을 것 같습니다.키야: 저희는 I DO ME 뮤비를 통해 저희의 자유로움과 자연스러움, 밝고 긍정적인 분위기를 표현하고 전달하고자 했습니다.ーEP 『UNCUT GEM』의 아트워크나 비주얼 촬영 현장에서 인상 깊었던 일이 있나요? (비하인드 스토리나 개인적인 소감 등)지유: 준비해 주신 모든 것들이 너무 예쁘고 키키스러워서 현장에서 너무 신나고 재미있었습니다! 특히 저희가 이번 앨범 안에서도 여러가지 콘셉트과 스타일링을 다 시도해 봐서 매번 달라지는 저의 모습에도 너무 신기하고 신났습니다! 이번 BTG 촬영을 할 때 염색도 해 보고 새로운 느낌의 화장도 해 봐서 너무 재미있고 신기했습니다!!이솔: 다양한 스타일링을 해 봐서 신기하고 또 뜻 깊은 시간이었습니다!수이: 저희 웹사이트 잼공장 콘셉트 포토를 찍을 때 키키 앞치마와 모자 등 다양하고 귀여운 아이템들을 활용해 촬영을 했는데요. 그때 활용했던 키키스러운 아이템들이 유니크해서 기억에 남는 것 같습니다.하음: DEBUT SONG을 영국에서 찍었을 때, 다같이 LED 우산을 들고 촬영했습니다. 비가 내리는 날 즐겁게 촬영했던 기억이 있습니다.키야: 이번 앨범을 준비하며 정말 여러 콘셉트의 촬영을 했는데, 많은 스타일링과 촬영 방식들을 경험해 보면서 표정이나 콘셉트를 소화하고 이해하는 능력이 많이 향상한 것 같습니다.ー곡 작업(레코딩이나 디렉팅) 중에 프로듀서나 디렉터에게 받은 기억에 남는 조언이 있나요?지유: 저희 타이틀 곡 I DO ME를 녹음할 때 디렉터님께 디테일도 디테일이지만 가사의 의미를 생각하면서 저의 스타일대로 불러보라고 하셨던 조언이 기억에 남는 것 같습니다!이솔: 편하게 해, 하고 싶은 대로 한번 해 봐! 이런 말들이 자신감을 가질 수 있도록 많은 도움을 줬습니다.수이: I DO ME 퍼포먼스를 연습할 때 어떤 표정이나 제스처를 보여 준다고 생각하기보단 정말 멤버들과 즐기면서 I DO ME가 전달하는 메시지에 집중하는 게 좋을 것 같다는 디렉션을 주셨었는데요. 무대에서도 저희 키키의 자연스러움을 보여드리기 위해 '있는 그대로 즐기는 모습을 보여드리자'라는 조언이 기억에 남습니다.하음: I DO ME 연습할 때, 최대한 자연스럽고 내추럴한 모습을 살리면 좋을 것 같다고 조언을 해주신 기억이 있습니다.키야: 저는 제가 웃는 모습이 예쁘지 않다고 생각했었는데요. 그래서 촬영 때 자연스럽게 웃는 것보다는 늘 각 잡힌 표정을 지었습니다. 그런데 감독님께서 제게 여러 저의 자연스러운 모습들이 찍힌 영상들을 보여 주시며 충분히 웃는 것도 예쁘게 나올 수 있다고 해 주신 게 기억에 남는 것 같습니다. 그때 이후로 웃는 연습을 정말 많이 했어요.ー멤버 중에서 노래나 춤 연습할 때 '엄청나게 꼼꼼하다'거나 '세세한 부분까지 신경 쓴다'고 생각하는 사람은 누구인가요? 그 이유도 알려주세요.지유: 저는 수이가 놓쳐 볼 수 있는 포인트들도 얘기해 줘서 같이 연습할 때 거기도 한번 더 맞춰 보자 한 적이 있어서 수이가 연습할 때 세세하게 체크를 해 주는 것 같습니다!이솔: 지유 아무래도 리더이기 때문에 단체 연습할 때 세세한 디테일을 많이 신경 쓰는 것 같습니다!수이: 지유인 것 같습니다. 리더로서 단체연습을 할 때 좀 더 세세한 부분까지 전체적으로 신경 써 주는 것 같고 지유의 성격도 꼼꼼하고 체계적인 편이어서 지유라고 생각합니다.하음: 저희는 다 같이 신경 써서 퀄리티를 올리는 것에 집중하는 편인데, 평소에는 지유가 리더로써 많이 맞춰 주려고 하는 편인 것 같습니다.키야: 아무래도 리더 지유 언니인 것 같습니다. 리더로서 늘 연습을 잘 이끌어 나가 주고 꼼꼼한 디테일까지 짚고 넘어가는 것 같습니다.ー보컬 파트에서 각자 중요하게 생각하는 점이나 특히 신경 쓰는 부분이 있다면 알려주세요.지유: 저는 가사의 내용이나 느낌을 잘 전달하는 걸 특히 신경 써서 부르는 편입니다! I DO ME에서도 브릿지 파트 가사 내용이나 느낌이 잘 전달될 수 있게 신경 쓰고는 했습니다!이솔: 무슨 파트든 뉘앙스나 느낌을 잘 살리는 게 중요하다고 생각합니다.수이: 저의 음색을 잘 표현하면서도 다른 멤버들과 잘 어우러지도록 하는게 중요하다고 생각합니다!하음: 저는 항상 제 파트를 부를 때 느낌을 잘 살려서 부르려고 하는 편입니다. I DO ME 같은 경우엔 가성으로 부르는 부분을 집중적으로 부르는 것 같습니다.키야: 저는 곡을 이해하고 분위기에 맞게 표현하고자 하는 바를 살려서 부르는 게 제일 중요하다고 생각합니다.지금보다 더 새로운 스타일과 표현을 보여드리고 싶어요.(HAUM)ー앞으로 도전해보고 싶은 음악 장르나 스타일이 있나요?지유: 키키가 첫 시작부터 다양한 장르와 스타일을 시도해 본 만큼 앞으로 키키스럽게 해 보지 않았던 더 다양한 스타일을 시도해 보고 싶습니다!이솔: 다양한 장르를 소화해 보고 싶습니다!수이: 다양한 장르를 도전해 보고 싶은 마음이 큰데요! 저희의 보컬 색을 잘 드러낼 수 있는 밴드 스타일이나 어쿠스틱 장르를 꼭 도전해 보고 싶습니다.하음: 이번 앨범에 최대한 다채로운 모습들을 보여드릴 수 있게 되었지만, 그래도 지금보다 더 다양하고 새로운 모습들을 보여드리고 싶습니다! 그래서 퍼포먼스 위주로 되어있는 곡도 해보고 싶은 마음이 있습니다.키야: 제가 음악에 관심을 가지게 도와 준 장르는 발라드입니다. 하지만 연습생 때는 평가 곡을 준비하다 보니 주로 팝송이나 케이팝으로 연습을 했었는데, 나중에 기회가 된다면 발라드를 꼭 하고 싶습니다.©STARSHIP ENTERTAINMENTー다른 아티스트의 곡이나 퍼포먼스 중에서 영감을 받은 것이 있나요?지유: 연습생 때부터 해외 국내 가리지 않고 수많은 아티스트들의 곡을 듣고 무대를 보면서 정말 많이 배웠습니다! 무대에서의 애티튜드나 독특한 콘셉트의 곡도 이렇게 소화해 내고 해석할 수 있구나 하고 많이 알게 되고 배워서 모든 다른 아티스트 분들께 많이 영감을 받았던 것 같습니다!이솔: 다양한 아티스트 분들의 무대를 레퍼런스 삼아 많은 영감을 받았습니다.수이: 연습생 때부터 토리켈리님의 노래를 좋아해서 자주 듣다 보니 보컬적으로 많은 영향을 받은 것 같습니다.하음: 영감을 받은 곡은 따로 없지만, 전체적으로 우리끼리 있을 때의 즐거운 바이브가 나오면 좋을 것 같다는 의견에 계속 영상들을 찾아보면서 연습했습니다.키야: 저는 어릴 때부터 정말 많은 아티스트 분들의 무대와 음악을 보고 들으며 많이 배우고 많이 느낀 것 같습니다. 여러 자료들과 무대들을 보며 나의 것으로 만드는 연습을 많이 했습니다.ーSTARSHIP 엔터테인먼트의 선배 그룹(MONSTA X, IVE 등)에게서 배운 점이나 영향을 받은 부분이 있나요?지유: 이번에 데뷔를 하고 선배님들을 만나 뵈면서 정말 프로답게 웃음을 잃지 않고 아티스트로써 멋있게 활동을 해내시는 모습에 저도 저렇게 본받아서 성장해 나가야겠다라고 생각했습니다!이솔: 선배님들께서 보여 주신 멋있는 모습들 본받아 저희 키키도 더 열심히 노력해서 멋진 모습 보여 드리고 싶습니다!수이: 항상 무대에서 멋진 모습을 보여 주시고 팬분들께 좋은 영향을 주시는 모습을 보고 나도 저런 아티스트가 되고 싶다 라는 생각을 했습니다.하음: 저희는 연습생 생활을 했을 때부터 선배님들의 영상을 많이 찾아봤었는데요. 무대 설 때의 에티튜드나 카메라 보는 다양한 앵글, 그리고 액팅 같은 것들을 많이 참고하는 것 같습니다.키야: 저는 아이브 선배님들의 영상들을 보며 무대 매너의 대해 많이 배웠습니다.ー일본 팬들에게도 많은 주목을 받고 있는데, 일본 문화, 음악, 패션 등에서 관심 있는 것이 있나요? 또한, 일본에서 가보고 싶은 곳이나 도전해보고 싶은 것이 있나요?지유: 우선 일본 팬분들께도 많은 주목을 받는 것에 너무 감사합니다. 저는 평소에도 일본에 엄청 관심이 많아서 일본에 가 보고 싶은 마음도 크고 해 보고 싶은 것도 너무 많습니다! 우선 오사카나 도쿄도 가 보고 싶고 일본 음악에 대해서도 더 많이 알아보고 싶습니다!이솔: 멤버들과 다 같이 일본 여행을 가 보고 싶습니다! 또 기회가 된다면 나중에 도쿄돔에서 무대를 하고 싶습니다수이: 일본 문화와 패션에 관심이 있습니다! 일본 삿포로와 오사카에 멤버들과 꼭 가 보고 싶고 일본 무대에도 꼭 서 보고 싶습니다!하음: 저는 종종 J-pop을 듣는데요. 나중에 기회가 된다면 커버하고 싶은 마음이 있습니다. 그리고 전에 일본에 있는 오사카에 갔던 기억이 있는데 너무 좋은 기억으로 남아서 멤버들과도 다 같이 가 보고 싶다는 생각을 했습니다.키야: 저는 작년 여름에도 일본을 다녀왔을 정도로 일본 여행을 너무 좋아하는데요. 일본 후쿠오카를 겨울에 꼭 가 보고 싶습니다.ー마지막으로, KiiiKiii로서 이루고 싶은 꿈을 들려주세요.지유: 키키로서 키키답게 앞으로 계속 쭉 멋있게 성장해 나가고 싶고 많은 분들께 행복과 좋은 에너지를 드릴 수 있는 그룹이 되면 좋겠습니다!이솔: 키키라는 팀의 다양한 매력을 보여드리고 싶습니다! 또 키키를 통해 전세계로 kpop을 더 널리 알릴 수 있는 기회가 생기면 좋겠습니다!수이: 앞으로 많은 분들께 저희 팀명처럼 행복한 웃음, 에너지를 전달드리고 싶고 다양한 스타일을 키키답게 보여드리며 매번 더 궁금해지는 팀이 되는 게 저희의 꿈입니다!하음: 키키가 지금보다 더 많은 사람들에게 웃음과 행복을 줄 수 있는 그룹이 되고 싶습니다!키야: 키키가 많은 분들에게 위로와 행복을 드리고, 힘들고 바쁜 세상 속에서 저희를 보실 때만큼은 잠시나마 아무 생각 없이 웃으실 수 있으면 좋겠습니다.KiiiKiiiEP『UNCUT GEM』https://orcd.co/presave_uncutgemStarship EntertainmentTracklist:1. DEBUT SONG2. GROUNDWORK3. I DO ME4. THERE THEY GO5. BTG6. 한 개뿐인 (ONE OFF)Website: https://kiiikiii.kr/Instagram: https://www.instagram.com/kiiikiii.officialX: https://x.com/we_kiiikiiiTikTok: https://www.tiktok.com/@kiiikiii_officialFacebook: https://www.facebook.com/KiiiKiii.officialYouTube: https://www.youtube.com/@KiiiKiii_starship