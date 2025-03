数々のセレブリティを魅了！ NYスタイルのクッキーブランド、日本初の路面店（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、神宮前にオープンしたクッキーショップ。白砂糖、保存料、着色料不使用のこだわりクッキーが気になります!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

RUMBLE CRUMBLE 渋谷本店(東京・明治神宮前)

大きなクッキーのオブジェがかわいい外観

2024年12月1日、東京メトロ明治神宮前駅より徒歩約7分のところにクッキーブランド「RUMBLE CRUMBLE」の国内1号店となる路面店がオープンしました。お店の前には、大きなクッキーのオブジェがお出迎えをしてくれます。

シェフを務めるのは、ニュージーランド出身のスコット・フィンドレイ氏。ビヨンセやリアーナ、マドンナ、ビリー・アイリッシュなどそうそうたるセレブリティのパーソナルシェフを務めてきた人物です。スコット氏の友人であり、創業者オーナーからの“世界一かっこいいクッキー屋を作ろう!”という提案のもと、ブランドが始動しました。

「RUMBLE」は「お腹がグーグー鳴る」という意味合いの他、「無秩序」という意味を持ちます。お行儀よくいただくのではなく、気の向くまま好きなように大胆に食べる、それがお店の流儀。

店頭ショーケース

店頭に並ぶクッキーは、直径8〜9cm、厚さ2〜3cmほどの大きめNYスタイル。小麦と砂糖を極限まで減らし、中に混ぜ込んだ具材などから甘さを引き出しています。保存料や着色料を使わず、素材にこだわったクッキーは、大きいのに胃もたれせず、あっという間に完食できてしまうほど軽やかな食感です。

レシピが完成するまで、スコットとオーナーは東京・シドニー間を何度も往復し、1年の月日を費やしました。新しいフレーバーを開発するまで、半年から1年弱をかけて緻密なレシピを完成させています。国内でレシピを知るのはマスターシェフのみ。その並々ならぬ意識の高さから、いつしか“クッキー界のフェラーリ”と称されるほどに。

ダブルナッツ・チョコレート

おすすめは「ダブルナッツ・チョコレート」(850円)です。カカオ成分の異なる3種類のチョコレートを使用。中には砕いたクルミ、上にはアーモンドがのっています。チョコの甘みと苦み、ナッツの香ばしさと食感が絶妙なクッキーです。

チョコチップ

「チョコチップ」(750円)は、3種類のチョコレートと、くるみをたっぷり入れ、ゴロゴロとした食感になっています。店頭人気No.1のクッキーです。

アールグレイホワイトチョコ

「アールグレイホワイトチョコ」(750円)は、細かいパウダー状にしたアールグレイを生地にたっぷり練り込み、香り豊かに焼き上げました。2種類のホワイトチョコレートとの相性がバッチリです。

写真を撮りたくなる内観

店内には、常時15種類ほどのクッキーが並んでいます。オンラインでの販売は年に数回ありますが、毎日専用のラボで焼き上げたできたてのクッキーを手に取られるのは渋谷本店のみ。入手経路も少なく話題性のあるクッキーは、原宿土産やギフトにも喜ばれそうです。もちろん、自分へのご褒美にもどうぞ。

食べログレビュアーのコメント

ギフト対応も可能 出典:39Kuniさん

『しっとり系のクッキーじゃないけど最高に美味しい!!ちょっと高めだけど特別な日にピッタリ!個人的にはパルメージャンにチョコファッジが大好き 』(Mion1977さん)

ストロベリークランベリー 850円 出典:39600904さん

『少し大きめで高さもあり少し新しい感覚。外はカリッと、中はしっとりでこのコントラストがすごい。

クッキーの中でのラグジュアリーブランドと言いたい』(akiraokawaさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆RUMBLE CRUMBLE 渋谷本店住所 : 東京都渋谷区神宮前6-16-3 神宮前アバックビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

写真:お店から

文:斎藤亜希

