コーヒーには、植物が作り出す化合物「ジテルペン」が複数種含まれており、ジテルペンのうち「カフェストール」と「カーウェオール」はLDL(悪玉)コレステロール値を上昇させる可能性があるとされています。こうしたジテルペンの濃度はコーヒーの入れ方によって変わってくることがわかりました。Cafestol and kahweol concentrations in workplace machine coffee compared with conventional brewing methods - Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

https://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(25)00087-0/fulltextCholesterol-elevating substances in coffee from machines at work - Uppsala Universityhttps://www.uu.se/en/press/press-releases/2025/2025-03-21-cholesterol-elevating-substances-in-coffee-from-machines-at-workHow You Make Your Coffee Could Affect Your Cholesterol Levels : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/how-you-make-your-coffee-could-affect-your-cholesterol-levelsスウェーデンの研究者であるエリック・オリエ氏らによると、煮出しコーヒーにカフェストールとカーウェオールが多く含まれていることは先行研究で判明しており、北欧ではこうしたコーヒーの摂取を控えるよう勧告されているとのこと。一方でフィルターを使うドリップ式のコーヒーはこれらの化合物をある程度除去することが可能です。ところが、どういう入れ方でどの程度除去されるのかはこれまで調査されていなかったため、オリエ氏らは14台のコーヒーメーカーを調査し、入れ方によって化合物の濃度がどのように変化するのかを測定しました。オリエ氏らは2〜3週間ごとに各コーヒーメーカーから2つのサンプルを採取しました。コーヒーの種類はミディアムローストとダークローストで、一般的な5種類のひき方をした豆を使用。ひいたコーヒー豆をお湯と混ぜてフィルターに通す抽出タイプのマシン11台と、液体のコーヒー濃縮液をお湯と混ぜてフィルターに通すカプセルタイプのマシンをテストし、比較のため紙のフィルターを通す入れ方や、パーコレーター、フレンチプレス、ボイルド式など、他の入れ方についても同様の分析を行いました。その結果、コーヒーメーカーで入れたコーヒーはペーパーフィルターで入れたコーヒーよりもジテルペンの濃度が高いことがわかりましたが、煮出しコーヒーよりは少なかったそうです。入れ方によるカフェストール含有量の違いを示した図が以下の通り。煮出しコーヒーに次いでエスプレッソが多く、フレンチプレスとパーコレーターは同等。コーヒーメーカーだと抽出タイプの方が液体タイプより含有量が多いということです。なお、ポリエステル/アクリル生地の靴下に通すことでも含有量を減らせたそうです。最も優れていたのはペーパーフィルターで入れたドリップコーヒーで、中央値でカフェストールはわずか11.5mg/L、カフエオールは8.2mg/Lでした。反対に煮出しコーヒーではカフェストールが約940mg/L、カフエオールが約680mg/Lという高濃度になりました。また、1日3杯、週5日コーヒーを飲んだ場合の効果を計算したところ、コーヒーメーカーのコーヒーをペーパーフィルターを通すコーヒーに変えると、LDLコレステロールの低下により心血管疾患の相対的なリスクを5年間で13%、40年間で36%減少させることができるとのことです。オリエ氏らは「このことから、悪玉コレステロール値を上昇させないためにはろ過工程が重要であると推測できます。毎日たくさんのコーヒーを飲む人にとっては、ドリップフィルターコーヒーか、その他の方法でろ過したコーヒーが望ましいことは明らかです」と述べました。