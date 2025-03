2025年3月24日19時50分頃、ヨーロッパ全土の夜空を照らす光の渦巻が出現しました。イギリス気象庁によると、この奇妙な渦巻は同日に打ち上げられたSpaceXのロケット・ファルコン9に由来するものとのことです。SpaceX Rocket Launch Creates Glowing Spiral in the Night Sky for Europe - The New York Times

Did you see the Blue Spiral in the sky over the UK last night? ???? pic.twitter.com/LZqg7UNj3n— Kierran (@xezthetix) March 25, 2025

We've received many reports of an illuminated swirl in the sky this evening ????



This is likely to be caused by the SpaceX Falcon 9 rocket, launched earlier today. The rocket's frozen exhaust plume appears to be spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to… pic.twitter.com/4a9urgZceR— Met Office (@metoffice) March 24, 2025

Liftoff! pic.twitter.com/0ZBLGWvT9p— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2025

Falcon 9’s first stage has landed on LZ-1 in Florida pic.twitter.com/Ma6dpDgLsF— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2025

How cool is this...our @bbcweather Watchers have captured the @SpaceX spiral in the skies above the UK this evening after a rocket launch in the US...



*caused by illuminated frozen fuel expelled from the rocket second stage. pic.twitter.com/X7UTxGm81H— Simon King (@SimonOKing) March 24, 2025

https://www.nytimes.com/2025/03/25/science/sky-spiral-spacex-rocket-launch-musk.htmlAlien hopes crash to earth as glowing spiral over UK traced to SpaceX rocket | UFOs | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2025/mar/25/alien-hopes-crash-to-earth-glowing-spiral-uk-spacex-rocketクロアチアの空を撮影するクリスチャン・メディカ氏が自身のYouTubeチャンネルに投稿した映像が以下。突如現れた青白い光が次第に渦巻を形成していく様子を確認できます。Cijeli video - Plaški - spiralna svjetlost na noćnom nebu u 21 h (4K) (24.3.2025.) - YouTube同様の渦巻はロシアやドイツ、イギリス、オランダ、フランス、デンマークなど複数の国でも観測されています。ハートフォージャー大学ベイフォードベリー天文台の上級技術責任者であるロード・ドーバー氏によると、この渦巻は19時52分から約10分間観測され、空を横切って移動した後、地平線上に沈んだとのこと。この渦巻についてイギリス気象庁は「今夜、夜空を照らす渦巻について多くの報告を受け取っています。これは、本日早朝に打ち上げられたSpaceXのファルコン9によって引き起こされた可能性が高いです」と報告しました。実際にSpaceXは2025年3月24日にファルコン9の打ち上げミッション「NROL-69」を実施しています。フロリダ州・ケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられたファルコン9は打ち上げから約8分26秒後、フロリダ州の着陸地点「LZ-1」への着陸を成功させています。気象学者のサイモン・キング氏は今回の渦巻について「ファルコン9は地球に帰還する前に、重量を減らすために上層大気に燃料を投棄しました。放出された燃料は凍結して結晶となり、太陽光を受けて明るく輝きました」と述べ、凍結した燃料の結晶が光の渦巻の正体だと説明しています。また、凍った燃料が渦巻を形成した理由について、惑星科学者のジェームズ・オドナヒュー氏は「ロケットが回転しながら燃料を放出したため」と述べています。なお、同様の渦巻は以前にも現れており、2022年4月、2024年1月、2024年3月にも世界各地で観測されています。A 'Mysterious' Flying Whirlpool' over Maunakea on 2022-04-17 / マウナケア天文台群上空を飛ぶ謎の渦巻き 2022年4月17日 - YouTube